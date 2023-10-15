太暖心！郑恩地台北「隔空唱祝歌」〈MYMY〉献Apink前队友洪瑜暻♥

昨（14）日是Apink前成员洪瑜暻结婚的大喜之日，在这之前郑恩地曾公开祝贺洪瑜璟，洪瑜璟则遗憾姐姐无法前来。原来，郑恩地在这天早已和台湾Panda约定好，要在台北开唱。

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昨晚曝光的演唱会片段，郑恩地提到洪瑜璟，透露瑜璟曾邀请她到婚礼上唱祝歌，但由於已经和Panda们约定好了，所以她缺席瑜璟的婚礼。不过，她马上「隔空」献唱了祝歌给瑜璟，唱了瑜璟也参与过的歌曲〈MYMY〉。

恩地深怕Panda替自己没能参与瑜璟的婚礼感到惋惜，还补充说明自己前一晚还和瑜璟视讯了，也约好回到韩国要马上见面，要Panda别替她难过。

恩地暖心的隔空唱祝歌、暖心的安慰Panda，现场粉丝甚至是在电脑前看著这段影片的网友，都无不被感动，因为〈MYMY〉一首歌含有的是许多人包括恩地、瑜璟与Panda们珍藏的回忆，还有满满的真诚祝福，祝福瑜璟人生新的阶段要幸福。



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