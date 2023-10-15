周星馳邀宋康昊加盟新片《少林女足》，讚影帝演技優秀「可扮女球員」！網：「要改名少婦女足、人妖踢足球」XD

香港影星周星馳今日通過個人IG分享與韓國影帝宋康昊的合照，預告邀請宋在新片《少林女足》飾演球證（裁判員），不料被宋康昊反將一軍：為何不是演球員？ XD

周星馳在IG PO出兩張與宋康昊的合照，讚對方是「神級影帝」，還提及兩人曾隔空合作電影《茅躉王》。 這部2000年的韓國喜劇片由宋康昊主演、周星馳擔任港版配音，也是周星馳唯一一次為外國電影配音。



周星馳留言說：「聽說宋太甚喜歡《少林足球》，小弟乘勢邀請宋先生參演《少林女足》球證一角，宋先生反問為何不是演球員？ 憑他演技演女足毫無難度！我醍醐灌頂，頓時開竅。」 這兩位藝人都極具幽默感，讓人超期待他們的合作XD



合照一出立即吸引大量網友留言點讚：「強強聯合，二鳴驚人！」「星爺跟宋康昊演員這組合真是我看過最夢幻的聯動」「當年趙薇也能落場踢波，宋康昊也無問題吧！」「誰說女足球員一定要女演員」「等第三部讓他縯球員囉~~~《人妖踢足球》」「 宋先生扮女人，尋回當年「如花」的感覺，正啊」「可能要改名少婦女足」XD

此外，周星馳繼《新喜劇之王》後時隔4年宣佈開拍新作《少林女足》，正在全球招募女演員，令不少影迷期待是《少林足球》時隔22年終於開拍的續集。



宋康昊《誑世巨作：蜘蛛窩新宇宙》今夏剛剛上映，出道32年首部主演的電視劇《三植叔叔》正在拍攝中。



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