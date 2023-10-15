韓星們五花八門的過敏！陽光、大蒜、蘋果、小黃瓜，最倒楣大概是近視卻不能戴隱形眼鏡！

堅果和陽光過敏都算常見，沒想到還有豌豆、馬鈴薯過敏，甚至對自己的汗液過敏...... 過敏原千奇百怪，一不留神就可能接觸到。 跟有特殊需求的朋友相處時，真的需要格外注意！今天就來看看韓星都有哪些讓人意想不到的過敏事項~

1. 姜丹尼爾：甲殼類過敏

不能吃蝦、蟹、貝類等海鮮，曾因為吃到漢堡裡的蝦而在練習途中暈倒送醫。





2. 申敏兒：小黃瓜、豌豆過敏

不到完全不能吃的程度，稍微吃一點還是OK的。 申敏兒曾在IG分享超小份豌豆飯和加了小黃瓜的湯，差點被誤會是為減肥而控製飯量，最後自己留言解釋是因為過敏只能吃這麼少，主食之外菜還是很多的~



3. 朴信惠、金東旭：陽光過敏

朴信惠曬太陽會過敏長痘、嘴唇裂開。



金東旭拍攝電視劇《客：The Guest》時吃了抗過敏藥、做了20次美黑。



4. 防彈少年團JIN：大蒜、馬鈴薯過敏

JIN早先很喜歡做料理、經常給成員們製作各種美食，但後來發現對大蒜和馬鈴薯過敏、吃了會發癢，只好忍痛放棄這一業餘愛好。



5. 防彈少年團V：膽鹼能性蕁麻疹

膽鹼能性蕁麻疹是體溫身高引起的瘙癢性皮疹，當患者受熱、緊張、運動等造成體溫升高時，膽鹼能性神經受到刺激便會釋放乙醯膽鹼。 過敏者不會出現皮疹，但會有針刺和劇癢感，還可能局部出現紅色風團。



6. 宋智孝：西藥過敏

宋智孝從小就對西藥過敏，2011年為恢復體力打點滴卻導致紅斑、呼吸困難等異常反應而送急診，後續服用抗生素也有不適狀況，因此聽從醫生建議未接種COVID-19疫苗。



7. NU'EST黃旼炫：鹽、灰塵過敏

吃食鹽是沒問題，但皮膚接觸就會起紅疹！因此黃旼炫要走進海水或激烈運動時都會感到很辛苦。 因為塵土過敏，所以不論多晚結束工作都要打掃和洗衣之後才睡覺。



8. 高允貞：蚊子、蝦子過敏

夏季戶外拍攝十分辛苦。 蝦子並不是完全不能吃的程度。



但可以吃用蘋果加工製作的食物。



10. AOA雪炫：牛奶、雞蛋過敏

雪炫曾在《全知幹預視角》透露這兩項過敏，說數值超過10就屬於過敏範疇，而雪炫居然達到2000那麼高！所以雖然喜歡吃麵包也只能割愛了~



11. 文彩元：乳製品過敏

文彩元的冰箱裡沒有牛奶、酸奶等食物，曾經一邊吃冰淇淋 一邊起疹子...



12. 少女時代太妍：堅果類、牛奶過敏

一直迴避包含堅果類成分的食物，去年初做過敏原檢查時發現對鮮牛奶也過敏，對豆乳則是輕微過敏。 不過好在太妍本來也不是很愛喝牛奶，所以乾脆以杏仁飲代替。



13. 李東輝：貓咪過敏

但還是成為貓奴了XD李東輝對毛髮嚴重過敏，救助收養流浪貓Gallo後一度出現呼吸道過敏反應，但透過時常打掃、幫愛貓梳理毛髮、共同生活，讓他的過敏症狀獲得好轉，即使狀態不好時也只是些微不舒服的程度而已。



14. 金宇碩：隱形眼鏡過敏

無法長時間佩戴隱形眼鏡，只有上台表演時短暫地戴一下。 雖然視力0.4不算太好，但習慣了模模糊糊也就這樣生活。



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