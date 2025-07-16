《Kpop 獵魔女團》爆了又爆！BTS柾國也陷入這部電影的魅力，因為看了這一幕而感動落淚

剛退伍不久的 BTS 防彈少年團黃金忙內：柾國（Jung Kook）因「過度投入」的反應，引發粉絲關注。連頂尖男團也陷入 Netflix 熱門動畫電影《Kpop 獵魔女團》的魅力之中啦！

前天柾國透過粉絲平台Weverse進行直播，親自提及 Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》，還與粉絲一起觀看影片、哼唱OST，甚至擦拭眼淚，展現出滿滿真摯的反應。





這部電影是由索尼影業（Sony Pictures）動畫部門製作而成，自上個月20日於Netflix上線後，在全球掀起「K-POP獵魔旋風」。故事以K-POP超級明星 Rumi（魯米）、Mira（米拉）、Zoey（佐依）所組成的３人女團「HUNTR/X」為主軸，在華麗舞台背後化身守護世界的英雄，是一部結合音樂與戰鬥的動作奇幻片。隨著電影熱度不斷攀升，K-POP的全球影響力也同步加劇。



特別是劇中虛構女團「HUNTR/X」與男團「Saja Boys」所演唱的OST引發熱議，許多現實生活的偶像們開始提及作品、挑戰舞蹈、翻唱OST等，使討論熱度居高不下。在這樣的氛圍下，當原創者透露「Saja Boys」的創作靈感部分來自BTS等多個男團時，BTS成員也提及這部電影時，讓全球ARMY（粉絲名）開心不已，原本沒有關注到這個作品的粉絲也開始注意到了。



▼IVE cover〈Golden〉：

▼虛擬男團PLAVE的〈Soda Pop〉cover：

BTS近日以全員合體方式展開退伍後首場直播，與粉絲們親密互動。直播中，RM被捕捉到哼唱OST〈Soda Pop〉，j-hope 則在自己的直播中模仿起〈Soda Pop〉的舞蹈動作。如今連柾國也加入討論和追看的行列，再次證明《Kpop 獵魔女團》現在的高人氣與關注度。

【回到標題】柾國與Jimin共同進行直播時，率先問道：「你看了《Kpop 獵魔女團》嗎？」隨後提及作品，並一同欣賞OST原聲帶歌曲。而在柾國之後的個人直播中，甚至直接播放電影，與粉絲同步觀影，並即時分享心得。柾國透露自己觀看的是配音版本，並直言：「看完《Kpop 獵魔女團》哭了。」毫不掩飾內心的感動。



他不僅跟唱〈Soda Pop〉、〈Free〉等OST，當看到男主角振宇為了魯米犧牲的場景時，甚至忍不住擦眼淚。他說道：「幹嘛要擋在前面？一起打就好了，為什麼要用身體去擋！」、「既然連靈魂都給出去了，就該兩個人好好活下去才對！」——展現出十足的共鳴。柾國還補充：「最近很容易感動，你懂那種感覺吧？」展現出「過度投入」的一面，逗樂不少粉絲。甚至有人開玩笑說他是「有史以來最F型（感性）的參加者」。

隨著柾國的提及，Netflix也順勢搭上熱潮，在X（舊Twitter）官方帳號上傳柾國落淚的影片，並將帳號簡介改為「jungkook watched kpop demon hunters（柾國看了《Kpop 獵魔女團）」。



先前導演Maggie Kang曾透過SNS發文表示：「嗨ARMY們，覺得跟Saja Boys合作怎麼樣？Pride（Saja Boys粉絲名）已經準備好了。」暗示有合作可能性。在這樣的背景下，柾國的反應無疑為這部作品的全球熱潮再添一把火。



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