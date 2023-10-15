BTS柾國 & NewJeans 互相cover對方的歌曲！師兄的「女團舞」毫無違和感，完美融合在成員之間～

【影片】有 NewJeans 的〈3D〉，有柾國的〈Ditto〉，還沒看過的人趕快點開文章看！！

BTS 防彈少年團柾國（Jung Kook）以新歌〈3D〉回歸，今日公開與 NewJeans 互相 cover 對方歌曲的影片引發了粉絲之間的熱烈關注。



▼柾國久違的女團舞讓粉絲們看了超開心，完美融合在 NewJeans 的熱門歌曲〈Ditto〉之中，可以說是毫無違和感～！連服裝都很搭。

▼NewJeans 成員們也和柾國一起跳〈3D〉，帥氣的刀群舞也相當吸睛。

另外，柾國還登上了《Music Bank》的表演舞台，在〈3D〉結尾一臉臭屁的享受著ARMY粉絲的掌聲，下一秒瞬間變成謙虛乖寶寶，百變模樣引發討論。



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