韩星们五花八门的过敏！阳光、大蒜、苹果、小黄瓜，最倒楣大概是近视却不能戴隐形眼镜！

坚果和阳光过敏都算常见，没想到还有豌豆、马铃薯过敏，甚至对自己的汗液过敏...... 过敏原千奇百怪，一不留神就可能接触到。 跟有特殊需求的朋友相处时，真的需要格外注意！今天就来看看韩星都有哪些让人意想不到的过敏事项~

1. 姜丹尼尔：甲壳类过敏

不能吃虾、蟹、贝类等海鲜，曾因为吃到汉堡里的虾而在练习途中晕倒送医。





2. 申敏儿：小黄瓜、豌豆过敏

不到完全不能吃的程度，稍微吃一点还是OK的。 申敏儿曾在IG分享超小份豌豆饭和加了小黄瓜的汤，差点被误会是为减肥而控制饭量，最后自己留言解释是因为过敏只能吃这么少，主食之外菜还是很多的~



3. 朴信惠、金东旭：阳光过敏

朴信惠晒太阳会过敏长痘、嘴唇裂开。



金东旭拍摄电视剧《客：The Guest》时吃了抗过敏药、做了20次美黑。



4. 防弹少年团JIN：大蒜、马铃薯过敏

JIN早先很喜欢做料理、经常给成员们制作各种美食，但后来发现对大蒜和马铃薯过敏、吃了会发痒，只好忍痛放弃这一业余爱好。



5. 防弹少年团V：胆硷能性荨麻疹

胆硷能性荨麻疹是体温身高引起的瘙痒性皮疹，当患者受热、紧张、运动等造成体温升高时，胆硷能性神经受到刺激便会释放乙醯胆硷。 过敏者不会出现皮疹，但会有针刺和剧痒感，还可能局部出现红色风团。



6. 宋智孝：西药过敏

宋智孝从小就对西药过敏，2011年为恢复体力打点滴却导致红斑、呼吸困难等异常反应而送急诊，后续服用抗生素也有不适状况，因此听从医生建议未接种COVID-19疫苗。



7. NU'EST黄旼炫：盐、灰尘过敏

吃食盐是没问题，但皮肤接触就会起红疹！因此黄旼炫要走进海水或激烈运动时都会感到很辛苦。 因为尘土过敏，所以不论多晚结束工作都要打扫和洗衣之后才睡觉。



8. 高允贞：蚊子、虾子过敏

夏季户外拍摄十分辛苦。 虾子并不是完全不能吃的程度。



但可以吃用苹果加工制作的食物。



10. AOA雪炫：牛奶、鸡蛋过敏

雪炫曾在《全知干预视角》透露这两项过敏，说数值超过10就属於过敏范畴，而雪炫居然达到2000那么高！所以虽然喜欢吃面包也只能割爱了~



11. 文彩元：乳制品过敏

文彩元的冰箱里没有牛奶、酸奶等食物，曾经一边吃冰淇淋 一边起疹子...



12. 少女时代太妍：坚果类、牛奶过敏

一直回避包含坚果类成分的食物，去年初做过敏原检查时发现对鲜牛奶也过敏，对豆乳则是轻微过敏。 不过好在太妍本来也不是很爱喝牛奶，所以干脆以杏仁饮代替。



13. 李东辉：猫咪过敏

但还是成为猫奴了XD李东辉对毛发严重过敏，救助收养流浪猫Gallo后一度出现呼吸道过敏反应，但透过时常打扫、帮爱猫梳理毛发、共同生活，让他的过敏症状获得好转，即使状态不好时也只是些微不舒服的程度而已。



14. 金宇硕：隐形眼镜过敏

无法长时间佩戴隐形眼镜，只有上台表演时短暂地戴一下。 虽然视力0.4不算太好，但习惯了模模糊糊也就这样生活。



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