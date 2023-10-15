女團 ITZY 留眞經常被說撞臉韓韶禧、金智恩！這次新造型居然神似車銀優？

留眞本來就是帥美路線，這次減了瀏海的新造型神韻直接撞臉車銀優，好神奇啊～。

人氣女團 ITZY 的成員申留眞近日出席了時尚品牌 Coach 在鐘路區益善洞舉行的派對活動，在拍照區留下的臉蛋特寫被網友說超像男團ASTRO車銀優。



留眞以全黑時尚造型，手拿亮色手提包成為穿搭亮點，而幾張媒體照片則讓人感覺特別像看到了車銀優，那美麗兼具帥氣的臉龐讓人忍不住深陷其中。

▼被說最像的是這一張照片，網友認為這個特定角度真的很像。

其他官方照片就不是那麼明顯了～

經常被說和演員韓韶禧、金智恩撞臉的留眞，這次居然直接神似「臉蛋天才」車銀優，真的是讓人意想不到。大家覺得像嗎？

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