女團 ITZY 留眞經常被說撞臉韓韶禧、金智恩！這次新造型居然神似車銀優？

留眞本來就是帥美路線,這次減了瀏海的新造型神韻直接撞臉車銀優,好神奇啊~。

人氣女團 ITZY 的成員申留眞近日出席了時尚品牌 Coach 在鐘路區益善洞舉行的派對活動,在拍照區留下的臉蛋特寫被網友說超像男團ASTRO車銀優。



留眞以全黑時尚造型,手拿亮色手提包成為穿搭亮點,而幾張媒體照片則讓人感覺特別像看到了車銀優,那美麗兼具帥氣的臉龐讓人忍不住深陷其中。

▼被說最像的是這一張照片,網友認為這個特定角度真的很像。

#RYUJIN at the @Coach 'Wear Your Shine' campaign party became a hot topic on Korean forums, praising her handsomely pretty visuals at the event



#ITZY #있지 #류진 #リュジン #RYUJINxCOACH pic.twitter.com/1erNhjaAah