女团 ITZY 留眞经常被说撞脸韩韶禧、金智恩！这次新造型居然神似车银优？

留眞本来就是帅美路线，这次减了浏海的新造型神韵直接撞脸车银优，好神奇啊～。

人气女团 ITZY 的成员申留眞近日出席了时尚品牌 Coach 在钟路区益善洞举行的派对活动，在拍照区留下的脸蛋特写被网友说超像男团ASTRO车银优。



留眞以全黑时尚造型，手拿亮色手提包成为穿搭亮点，而几张媒体照片则让人感觉特别像看到了车银优，那美丽兼具帅气的脸庞让人忍不住深陷其中。

▼被说最像的是这一张照片，网友认为这个特定角度真的很像。

其他官方照片就不是那么明显了～

经常被说和演员韩韶禧、金智恩撞脸的留眞，这次居然直接神似「脸蛋天才」车银优，真的是让人意想不到。大家觉得像吗？

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻