韓團「GOT7」成員 MARK 首次來台個人演唱會 10 月 7 日搶票

韓國 「GOT7」成員 MARK 將於11月4日(六)在 TICC 台北國際會議中心舉辦「 MARK TUAN 'The Other Side' ASIA TOUR IN TAIWAN 2023 」演唱會,時隔四年且首次以個人身分來台舉辦演唱會,演唱會門票將在 10 月 7 日下午 1 點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣,鳥寶寶們務必把握這次機會。

MARK 的父母皆出生在台灣,2014 年以「GOT7」成員身份出道,2021 年「GOT7」宣布全員不與原公司 JYP 娛樂續約,但「GOT7」團體不解散,MARK 之後開設了自己的 YouTube 頻道「Mark Tuan」,在短短不到一個月的時間追蹤人數就突破百萬,2021 年發行了與歌手 Sanjoy 的合作曲〈one in a million〉, 2021 年下半年,參與了電影《尚氣與十環傳奇》的原聲帶,跟歌手 BIBI 一起合唱歌曲〈Never Gonna Come Down〉,此外他也陸續推出〈Last Breath〉、〈My Life〉的數位單曲,2022 年發行首張個人專輯〈The Other Side〉,MARK 在這張唱片中不只負責每首歌的作詞和作曲,同時展現他的歌唱和饒舌能力。



MARK 今年也陸續發行單曲〈Carry Me Out〉,還有與 Elephante 及 Beanz 合作演唱的單曲〈Right Before Our Eyes〉。11 月 4 日是 MARK 首次個人來台演唱會,現場會帶來精心準備的演出內容,期待能與久違的台灣鳥寶寶們度過幸福的時光!



【MARK TUAN 'The Other Side' ASIA TOUR IN TAIWAN 2023】

活動日期⎪2023 年 11 月 04 日(六)

演出時間⎪18:00(實際演出時間以現場公告為準)

演出地點⎪TICC 台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)

售票系統⎪全台 7-11 ibon 機台及 ibon 網站

開賣時間⎪2023 年 10 月 07 日(六)13:00

購票網址⎪系統建檔中

票價⎪ NT$ 5,600 / NT$ 4,600 / NT$ 3,600

主辦單位|希林國際 Chillin International

協辦單位|VIBE MAKER 希波企劃

