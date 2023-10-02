韩团「GOT7」成员 MARK 首次来台个人演唱会 10 月 7 日抢票

韩国 「GOT7」成员 MARK 将於11月4日（六）在 TICC 台北国际会议中心举办「 MARK TUAN 'The Other Side' ASIA TOUR IN TAIWAN 2023 」演唱会，时隔四年且首次以个人身分来台举办演唱会，演唱会门票将在 10 月 7 日下午 1 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，鸟宝宝们务必把握这次机会。

MARK 的父母皆出生在台湾，2014 年以「GOT7」成员身份出道，2021 年「GOT7」宣布全员不与原公司 JYP 娱乐续约，但「GOT7」团体不解散，MARK 之后开设了自己的 YouTube 频道「Mark Tuan」，在短短不到一个月的时间追踪人数就突破百万，2021 年发行了与歌手 Sanjoy 的合作曲〈one in a million〉， 2021 年下半年，参与了电影《尚气与十环传奇》的原声带，跟歌手 BIBI 一起合唱歌曲〈Never Gonna Come Down〉，此外他也陆续推出〈Last Breath〉、〈My Life〉的数位单曲，2022 年发行首张个人专辑〈The Other Side〉，MARK 在这张唱片中不只负责每首歌的作词和作曲，同时展现他的歌唱和饶舌能力。



MARK 今年也陆续发行单曲〈Carry Me Out〉，还有与 Elephante 及 Beanz 合作演唱的单曲〈Right Before Our Eyes〉。11 月 4 日是 MARK 首次个人来台演唱会，现场会带来精心准备的演出内容，期待能与久违的台湾鸟宝宝们度过幸福的时光！



【MARK TUAN 'The Other Side' ASIA TOUR IN TAIWAN 2023】

活动日期⎪2023 年 11 月 04 日（六）

演出时间⎪18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点⎪TICC 台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

售票系统⎪全台 7-11 ibon 机台及 ibon 网站

开卖时间⎪2023 年 10 月 07 日（六）13:00

购票网址⎪系统建档中

票价⎪ NT$ 5,600 / NT$ 4,600 / NT$ 3,600

主办单位｜希林国际 Chillin International

协办单位｜VIBE MAKER 希波企划

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻