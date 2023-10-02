李泳知台北演唱會周邊小卡反差超搞笑！粉絲應援也很狂，又是鈔票又是唇印

大勢Rapper李泳知上週來台開唱，是她生涯中第一場專場演唱會，她誠意滿滿獻唱了蔡依林的〈玫瑰少年〉，在演唱會結束後還會轉發粉絲IG限時動態和粉絲互動，一些演唱會趣事便傳開來。

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首先是演唱會販賣的周邊贈品小卡，有粉絲拿出兩張小卡對比：「送的兩張小卡極反差。」因為一張是裝扮美美的李泳知，另一張是刻意戴毛帽露雙下巴的搞怪版本！‎Dcard論壇有粉絲發起蓋泳知小卡樓，照片中可見還有泳知戳鼻孔、泳知頭包毛巾、泳知素顏……等等樣式的小卡，再次讓人看見李泳知有多沒包袱、有多親民，就是要讓大家收藏她的各種模樣。



另一則特別顯眼的限時動態是粉絲自製的「泳知銀行」發行之千元紙鈔，粉絲把上頭的學生全P圖P成了李泳知，開心的發出照片向李泳知表明是自己熬夜做的應援、會一輩子放在錢包，李泳知轉發回覆：「演出的時候，所有觀眾都拿著這張紙鈔。」



事情是怎麼樣呢？據說在現場，李泳知唱〈Day & Night〉時，看見粉絲興奮的在台下「搖錢」，她拿到紙鈔後仔細一看，才發現是有著自己臉的假鈔，她心裡想說「很奇特但有什麼關聯？」，感到很荒謬的要大家專注一點，不過最後仍接受了，乾脆要大家都搖起來，還搞笑的拿紙鈔當衛生紙擦拭，但承諾會把它放進錢包裡。



李泳知IG更另外發出自己拍下全場搖錢應援的壯觀場面，她寫下：「2夜在台北像夢一樣。我們下次再見，我愛你們，要死了太幸福了。」而末張照片「唇印應援」也是一名粉絲自製的，李泳知是在彩排時當場拿走說要掛在家裡。



除了以上趣事，李泳知的限時動態還轉發了收到的牛軋餅、零食背包、應援餐點、下班路粉絲送別……離開時還拍下機上照依依不捨說會再回來，看起來很享受在台灣的一切呢！



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