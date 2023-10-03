策劃的人根本就是天才！SEVENTEEN淨漢生咖的照片牆長這樣，完全是暗戀女的視角

這點子是誰想出來的？ 完全抓著了迷妹們的心啊。

進入10月，SEVENTEEN的淨漢即將迎來自己的第29個生日，粉絲們為了替本命慶生，也在線下組織了各種粉絲活動，其中一個生咖（生日咖啡廳，又有人簡稱生日咖）中的照片牆引起了廣大迷妹的極大關注！



照片牆的主題叫「睡著了的淨漢」，牆面上貼著淨漢的照片，他穿著校服，靠在窗邊的桌子上睡著了，溫暖的陽光透過窗戶灑在他的身上，非常符合他「天使」的人設。 最棒的設計就是在貼了照片的牆邊放了一張書桌，粉絲趴在桌面上的角度正好可以完美欣賞到淨漢的睡顏，這根本就是純愛校園劇裡的經典浪漫情境嘛！！女生上課期間偷看睡著了的暗戀對象的視角！！



아이돌 생일 카페 신박한 포토존.jpg

와 기획하신 분 개천재 pic.twitter.com/24G2D4ZxCE — francetracny (@francetracny) October 2, 2023

看到照片的網友們忍不住評論：「設計這個的人簡直就是天才」、「我也想去」、「值得大家學習的好方法」、「趴著的這個點子」、「很會唉，好想去」等。

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