就愛台灣飯店泳池？玉澤演、NMIXX、黃旼炫等，美珠「歪樓」最好笑，還有男團成員因此大解放

不曉得有沒有人察覺，韓國藝人來台灣開唱或是旅遊，似乎相當喜歡台灣飯店的游泳池？就今年來台灣的藝人來說……

玉澤演

前陣子來台與粉絲見面‎的2PM玉澤演，今年3月也‎受雜誌邀約來台參與活動，私人時間毫無偽裝就在路上慢跑、吃美食被路人捕捉，Vlog還透露自己就在飯店泳池游泳，拍下自己戴蛙鏡潛進水中的模樣。整支影片他大方、自在的樣子，讓粉絲們都說很可愛呢！（尤其一聲聲‎「哇哇哇」可愛又洗腦啦～）



（影片3:20附近）



NMIXX Haewon、Bae

大勢女團NMIXX 6月來台連兩日開唱，上月底曝光了一支Vlog，Haewon（海嫄）透露和Bae一起游了泳，Bae「TMI」地描述了邊游泳還能邊看電影，電影裡還有BTS的名曲〈Fire〉，而「能看電影的游泳池」，一聽就是台北某酒店露天游泳池的特色。



Haewon後來公開了幾秒游泳照，俏皮的說自己穿太辣了不能全公開，Bae倒說自己穿的是「選手的泳裝」所以公開沒關係，被背叛(?)的Haewon聽了瞳孔地震。



（影片0:57、3:33附近）



黃旼炫

男團NU'EST與Wanna One出身，演了《還魂》又拓展人氣的黃旼炫，‎上月上旬來台開演唱會，在weverse上發出了多張在飯店露天泳池游泳的相片，表示自己是久違游泳了，照片還可以看見美麗華摩天輪入鏡。留言裡不少粉絲看了照片很興奮呢，喊著「有罪」、「哥哥的身材實在太好了」、「大晚上的誘惑我」、「我不會游泳，歐巴請教我」……。



多順

經典夏日女團SISTAR出身的多順8月中旬時曾在IG曝光一系列旅遊照，其中幾張看起來在飯店裡，穿著紅色連身泳衣享受飯店泳池，而他拍下的場景眼尖網友一看就在台北！相片中的她身材姣好、長腿一覽無遺，網友看了紛紛留言：「天啊我需要那件紅色泳衣」、「是女神ㅠ」、「多順女王最棒～～」

美珠

接下來肯定是最好笑的了，女團Lovelyz出身、目前多方面發展的美珠，‎隨著綜藝節目《戰鬥旅行2》來台遊玩，7月底在IG發布了一系列比基尼游泳照，照片清楚可見台北101入鏡。本來應該是稱讚美珠漂亮的時刻，但‎在《玩什麼好呢？》「大神」劉在錫和Haha爆料照片「有玄機」之後──大樓被P圖P彎了──全網友都在關注美珠之後是不是又修歪了哪棟樓XDDD。



DKB TEO、HARRY-JUNE





而最後這可能是本篇最養眼最清晰可見(?)的？因男團競演節目《PEAK TIME》人氣上漲的DKB，成員TEO秀養眼胸肌腹肌已不稀奇，據說不會游泳卻還是在‎來台演唱時下榻的飯店泳池拍照留念。



稀奇的是忙內HARRY-JUNE（諧利駿），拍了演唱會後台照模樣可愛，殊不知發了兩張火鍋肉片照之後，是他自己的肉！粉絲崩潰留言「我摔了我的手機」、「諧利……穿好衣服！！！」、「我絕對沒有看到最後一張照片」。



後來有粉絲在簽售會時問起他這件事，他說他當時很煩惱要不要上傳，問了哥哥們也問了工作人員：「這個這個……上傳了（粉絲）會喜歡嗎？」該粉絲回答喜歡，他笑著說「太好了」（你確定？）。

（左方影片）



以上還有小編漏掉的「今年來台在飯店游泳」的韓國藝人嗎？如果要回顧歷年，那可數不清了，藝人來台灣住上好的飯店當然要好好享受所有飯店設施啦！

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