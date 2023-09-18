2PM玉澤演台北見面會「全自動飯撒」引熱議！瞬間回應粉絲花式比心，見「白髮長者」秒鞠躬：「伯父大人！」

2PM成員玉澤演本月16日在台北舉辦見面會《OK TAECYEON in TAIPEI ： SpecialTY》，結束時和大家一一告別、超快速配合每一位粉絲做出不同的飯撒（粉絲福利），專業態度令網友驚歎不已！

一名日本網友將這段影片PO到X（Twitter），留言說：「送行反應速度驚人，不愧是偶像，厲害。」 片中玉澤演站在見面會出口附近與離場粉絲一一告別，不僅同每一位粉絲對視和揮手，還配合粉絲們各自不同的比心pose（手指比心、頭頂比心、單手比心...）立即做出回應，反應速度堪比光速：



雖然這段影片只有14秒，但根據其他網友分享的影片，玉澤演的「高強度飯撒」至少持續了1分 15秒！其間有一位白髮男士出現，玉澤演見到後立即鞠躬道「伯父大人」，恭敬認真的態度引發現場一片笑聲XD



韓網友紛紛對玉澤演的敬業態度和反應速度驚歎：「大發」「好像飯撒自動販售機kk」「反應能力太快了吧！每一位粉絲都有跟上！」「真的是專業，眼神也有一一對視」作為別家粉絲看了都感動」「動態視力和反應速度都不一般kkk」「居然不是2倍速嗎？ 」「換了是我的話一定出故障」「根本是節奏遊戲的速度水準kkk」「出道15年仍有這樣的熱情，真的好努力啊」「果然長期人氣的偶像都是有原因！雙方都好幸福啊」

此外，台北是玉澤演首次SOLO亞洲巡迴見面會的第一站，接下來他將於9月23日在菲律賓馬尼拉、29日在香港、10月14日在泰國曼谷、21日在印度尼西亞雅加達與當地粉絲見面。



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