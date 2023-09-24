Disney+《MOVING 異能》十大TMI！趙寅成&韓孝周吻戲靈感來自世界名畫，李正河&金度勳「兩極身材」各有苦衷

Disney+口碑爆款劇《MOVING 異能》本周已經完結，多少人還和小編一樣念念不忘呢？ 其實除了劇情之外，演員們之間的故事也耐人回味，一起來看少有人知的10個幕後TMI吧！

1. 趙寅成是《MOVING 異能》第一位確定的演員，為此，原作者兼編劇姜草在真人版劇本中特地加了一句台詞，就是李美賢（韓孝周 飾）看著金鬥植（趙寅成 飾）資料照片時自言自語的那句「真帥啊」。



2. 飾演「金奉皙」的李正河是青少年組演員裡第一個確定下來的，因為要盡早開始把他餵胖XD



3. 李正河為角色增重30kg並維持1年，金度勳則與之相反，減重10kg、體脂肪率降到6%維持了1年。 一個不停吃、一個不能吃，拍戲時兩人都用悲憫的眼神看對方XD



原本劇本裡有金度勳脫掉上衣的戲份，但隨著故事進展認為去掉比較合適，最終沒有拍攝。 雖然有些遺憾，但金度勳生平第一次認真管理身材，自認過程和結果都很有幫助~



4. 車太鉉飾演的巴士司機總是闖禍，多虧善良前輩再三幫他收拾殘局。 現實中車太鉉和飾演前輩的李東勇相差3歲，其中車太鉉是哥哥，今年47歲XD





5. 飾演不良少年逄基修的演員名叫申宰輝，1994年生，今年虛歲30。



6. 柳承龍和劇中飾演妻女的演員郭善英、高允貞第一次見面時，在熟識的花店買了兩束鮮花送個二人，還精心挑選了各自相襯的花語和顏色。





7. 劇中趙寅成和韓孝周第一次親吻時飛了起來，這一幕靈感來自夏卡爾的名畫《生日》。 原著裡這段吻戲是比較搞笑的氣氛，但導演希望斗植奉皙父子的感情線與「漂浮」有所關聯，於是做出這一修改。



무빙 두식미현 공중키스 장면

마르크 샤갈의 <생일>에서 영감을 얻은거래 pic.twitter.com/yzYYUOsGa5 — 파랑 (@letitblueee) September 24, 2023

8. 飾演母子的韓孝周跟李正河實際相差只有11歲，為了演戲時更加自然，兩人第一次見面起就互以「媽媽」「兒子」稱呼，李正河手機裡儲存的韓孝周號碼也是備註為「媽媽」。



9. 飾演Frank的柳承范最近20年幾乎只拍電影，姜草是通過「特殊人脈」才請到他！原來姜草和電影導演柳承完是住很近的好友，而柳承范是柳承完弟弟，姜草便拜託哥哥同他視訊電話、通過kkt傳去劇本，柳承范就這樣確定出演了XD



10. 趙寅成韓孝周「定情聖地」是南山炸豬排店，現實中首爾南山的炸豬排也很有名，但姜草並沒有去過，醬料裡加蘋果這一招也是從網上學到XD



韓網友看得津津有味：「車太鉉居然是哥哥？ ！」「30kg要如何維持啊？ 感覺會吃到吐，好辛苦」「因為要餵胖先哈哈哈」「車太鉉和申宰輝的年齡嚇到我，兩位都好童顏啊」「還我金度勳脫衣戲啊」「柳承范so sweet」「柳承龍真的好細心溫柔」「張洙源一家超暖ᅲ ᅲ」。

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