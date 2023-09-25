SEVENTEEN淨漢和MONSTA X亨願爆笑變好友過程！強行「投入」隊友夫勝寛＆玟赫兩大E人
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SEVENTEEN淨漢和MONSTA X亨願爆笑變好友過程！強行「投入」隊友夫勝寛＆玟赫兩大E人

明星   2023年9月25日   星期一09:00   Tracy  

（封面圖源：IG@jeonghaniyoo_n、IG@coenffl）

雖然知道MONSTA X蔡亨願（蔡亨元）和SEVENTEEN尹淨漢是好友，但沒想到他倆認識的過程這麼好笑。

MONSTA X和SEVENTEEN出道時間差不多，自出道以來作為團體的關係一直很好，但據說一開始成員單獨碰到時也很生疏。 韓網上公開了蔡亨願和尹淨漢是如何成為好友的，整個過程非常搞笑。

很久之前的某天，蔡亨願和尹淨漢偶遇，當時兩人還不是很熟，只是客套地表示有空一起約飯。 沒想到隔了幾日他們再次偶遇，這次尹淨漢和蔡亨願又一次約定「下次有空一定一起吃頓飯」，而此時兩人也默默決定約飯，作為I人的尹淨漢和蔡亨願私下經歷了一番心理鬥爭，畢竟I人真的都是社恐。 於是尹淨漢就聯繫了隊友夫勝寛（這裡要提醒一下大家，夫勝寛是E人），希望他能夠陪自己一起去和蔡亨願吃飯，此時勝寛應該內心很「鄙夷」地在想「這哥怎麼這樣，一個人又去不了，還做出那樣的約定，會不會又叫了別人。」 果然隊友之間都很了解，尹淨漢竟又找了MONSTA X的李玟赫（他也是外相的E人），聽完尹淨漢的話之後，李玟赫也決定幫忙。

最後的情形就是，原本蔡亨願和尹淨漢的2人見面變成了他們和李玟赫、夫勝寛的4人飯局，在哪兒呢？ 居然是鷺梁津的水產市場，由此蔡亨願和尹淨漢的好友模式正式開啟。

蔡亨願曾經在電視節目中毫不掩飾地表示尹淨漢是自己的好兄弟，要打電話給朋友時，除了尹凈漢，他不想和任何人說話，對方是他任何時候看到都會很開心的存在。

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