SEVENTEEN淨漢和MONSTA X亨願爆笑變好友過程！強行「投入」隊友夫勝寛＆玟赫兩大E人

雖然知道MONSTA X蔡亨願（蔡亨元）和SEVENTEEN尹淨漢是好友，但沒想到他倆認識的過程這麼好笑。
MONSTA X和SEVENTEEN出道時間差不多，自出道以來作為團體的關係一直很好，但據說一開始成員單獨碰到時也很生疏。 韓網上公開了蔡亨願和尹淨漢是如何成為好友的，整個過程非常搞笑。
아니 정한이의 미씽유 챌린지를 다른 사람도 아니고 형원이형이랑 보게될줄은ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/hCJxc1NLbZ— 푸 (@HANY__1004) September 13, 2023
很久之前的某天，蔡亨願和尹淨漢偶遇，當時兩人還不是很熟，只是客套地表示有空一起約飯。 沒想到隔了幾日他們再次偶遇，這次尹淨漢和蔡亨願又一次約定「下次有空一定一起吃頓飯」，而此時兩人也默默決定約飯，作為I人的尹淨漢和蔡亨願私下經歷了一番心理鬥爭，畢竟I人真的都是社恐。 於是尹淨漢就聯繫了隊友夫勝寛（這裡要提醒一下大家，夫勝寛是E人），希望他能夠陪自己一起去和蔡亨願吃飯，此時勝寛應該內心很「鄙夷」地在想「這哥怎麼這樣，一個人又去不了，還做出那樣的約定，會不會又叫了別人。」 果然隊友之間都很了解，尹淨漢竟又找了MONSTA X的李玟赫（他也是外相的E人），聽完尹淨漢的話之後，李玟赫也決定幫忙。
다시 봐도 너무웃낌.. 두 번이나 우연히 마주쳐서 약속을 안 잡을 수 없었던 상황이옸는데 낯가리는 형원. 정한의 만남이라 팀 내 E인 민혁. 승관도 같이 가서 밥 머근게 https://t.co/rUBVufmkyQ pic.twitter.com/zAWdLRp5V6— (@BO0S2_) September 15, 2023
最後的情形就是，原本蔡亨願和尹淨漢的2人見面變成了他們和李玟赫、夫勝寛的4人飯局，在哪兒呢？ 居然是鷺梁津的水產市場，由此蔡亨願和尹淨漢的好友模式正式開啟。
몬엑 민혁님이 형원님이랑 세븐틴 2명이랑 노량진 시장 가서 직접 흥정해서 먹고 그랬다고 하셨는데 그거 이때 맞나봐!!ㅋㅋㅋㅋ— 푸 (@HANY__1004) September 15, 2023
형원이형과 정한이형의 성공적 만남을 위해 투입된 E성향의 민혁, 승관.. https://t.co/o2vALgeTHq pic.twitter.com/JSF57BDZnW
蔡亨願曾經在電視節目中毫不掩飾地表示尹淨漢是自己的好兄弟，要打電話給朋友時，除了尹凈漢，他不想和任何人說話，對方是他任何時候看到都會很開心的存在。
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