SEVENTEEN淨漢和MONSTA X亨願爆笑變好友過程！強行「投入」隊友夫勝寛＆玟赫兩大E人

雖然知道MONSTA X蔡亨願（蔡亨元）和SEVENTEEN尹淨漢是好友，但沒想到他倆認識的過程這麼好笑。

MONSTA X和SEVENTEEN出道時間差不多，自出道以來作為團體的關係一直很好，但據說一開始成員單獨碰到時也很生疏。 韓網上公開了蔡亨願和尹淨漢是如何成為好友的，整個過程非常搞笑。



아니 정한이의 미씽유 챌린지를 다른 사람도 아니고 형원이형이랑 보게될줄은ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/hCJxc1NLbZ — 푸 (@HANY__1004) September 13, 2023

很久之前的某天，蔡亨願和尹淨漢偶遇，當時兩人還不是很熟，只是客套地表示有空一起約飯。 沒想到隔了幾日他們再次偶遇，這次尹淨漢和蔡亨願又一次約定「下次有空一定一起吃頓飯」，而此時兩人也默默決定約飯，作為I人的尹淨漢和蔡亨願私下經歷了一番心理鬥爭，畢竟I人真的都是社恐。 於是尹淨漢就聯繫了隊友夫勝寛（這裡要提醒一下大家，夫勝寛是E人），希望他能夠陪自己一起去和蔡亨願吃飯，此時勝寛應該內心很「鄙夷」地在想「這哥怎麼這樣，一個人又去不了，還做出那樣的約定，會不會又叫了別人。」 果然隊友之間都很了解，尹淨漢竟又找了MONSTA X的李玟赫（他也是外相的E人），聽完尹淨漢的話之後，李玟赫也決定幫忙。

다시 봐도 너무웃낌.. 두 번이나 우연히 마주쳐서 약속을 안 잡을 수 없었던 상황이옸는데 낯가리는 형원. 정한의 만남이라 팀 내 E인 민혁. 승관도 같이 가서 밥 머근게 https://t.co/rUBVufmkyQ pic.twitter.com/zAWdLRp5V6 — (@BO0S2_) September 15, 2023

最後的情形就是，原本蔡亨願和尹淨漢的2人見面變成了他們和李玟赫、夫勝寛的4人飯局，在哪兒呢？ 居然是鷺梁津的水產市場，由此蔡亨願和尹淨漢的好友模式正式開啟。



몬엑 민혁님이 형원님이랑 세븐틴 2명이랑 노량진 시장 가서 직접 흥정해서 먹고 그랬다고 하셨는데 그거 이때 맞나봐!!ㅋㅋㅋㅋ

형원이형과 정한이형의 성공적 만남을 위해 투입된 E성향의 민혁, 승관.. https://t.co/o2vALgeTHq pic.twitter.com/JSF57BDZnW — 푸 (@HANY__1004) September 15, 2023

蔡亨願曾經在電視節目中毫不掩飾地表示尹淨漢是自己的好兄弟，要打電話給朋友時，除了尹凈漢，他不想和任何人說話，對方是他任何時候看到都會很開心的存在。

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