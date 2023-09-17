《PEAK TIME》一句「我是妳們的男朋友」收服台粉！BAE173、TEAM24：00、DKB除精彩熱舞更祭出中文情話與情歌！

出身自選秀節目《PEAK TIME》最終排行第三、四、五名的組合BAE173、TEAM24：00、DKB於9月17日於台北舉辦演唱會，一共21位成員全到齊，更在會後送上擊掌福利，精彩演出也沸騰全場。





三組成員除了各自分段落演出以外，在一開場更以舞蹈小分隊的形式帶來熱跳舞曲「BAD」，中間段落更是露出壯碩腹肌，讓全場觀眾們尖叫聲不斷。三個組合當中首先登場的是DKB，9人勁舞後一一向大家問候，雖然每一位都準備了中文問候大家，不過其中最認真的一位是日本成員YUKU，他拿出小抄自我介紹是團中的「微笑天使」，更直接唱起了中文歌曲「告白氣球」，令人印象深刻。DKB也期許自己能夠很快再回到台北！







接下來則是BAE173，全團一身牛仔裝扮，除了展現整齊舞蹈實力外，成員們還一起跳起最近TikTok上的名曲越南的叮叮噹噹舞，一群大男孩跳完之後一致感覺到有點害羞，想要趕快進行下一首舞蹈表演。其中成員YOUNGSEO還說自己昨日在飯店練習了很久，為大家帶來了韋禮安的「如果可以」，發音相當標準，相當用心。



最終登上舞台的組合是TEAM24：00，四位成員同樣先帶來超High歌曲，接下來則是一位一位展現SOLO舞台，最後更一起帶來了中文歌曲「想見你」，就連Rap的部分都完美呈現，讓全場氣氛更加沸騰。四人還不忘帶來一連串的舞蹈組曲，包含「Super Shy」以及動畫「我推的孩子」這些人氣歌曲。其中成員文鍾業更透露自己目前正在準備SOLO專輯，雖然完成的時間還不確定，但希望大家多多期待，更不忘祝福粉絲們中秋節快樂。



最後壓軸三組成員共21人也一起來到台上，一起全員獻唱《PEAK TIME》主題歌「YOUR TIME」，更驚喜宣布11月25日即將《PEAK TIME》第一名到第六名一個都不少，將在高雄合體舉辦演唱會！令全場粉絲驚喜不已！會後三組成員更送上了擊掌的粉絲福利，讓全場2000多位粉絲都有機會能夠近距離與他們道別互動，誠意滿滿。



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