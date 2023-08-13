黃旼炫個人首場演唱會<UNVEIL>台北站獻唱《還魂》OST與中文飆唱《想見你》!

黃旼炫8月12日來到台北國際會議中心舉辦出道11年來首次在台個唱迷你演唱會《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT <UNVEIL> IN TAIPEI》，第一次以個人身分訪台辦演唱會的他，特別準備了許多驚喜彩蛋送給粉絲們，黃旼炫一口氣為台粉首唱多首主打單曲包括〈Hidden Side〉、〈Honest〉、〈CUBE〉、〈Crossword〉、〈Smile〉等，還獻唱了NU'EST時期的solo經典〈 Universe〉及〈EARPHONE〉，熟悉旋律響起讓粉絲莫不開心尖叫，頓時掀起全場回憶殺！

台北場是黃旼炫此次巡演的海外第一站，儘管近期忙於拍攝新戲《無用的謊言》，為了要來見台灣的粉絲們，還是利用空檔練習演唱會的內容」，他更送上全場粉絲1人1個印有他帥臉的手機支架，因為畢竟大家手機不離身，希望大家時時刻刻看到這個就會想起他，也想起一起度過的時光，當然在遊戲環節黃旼炫也是有求必應，粉絲服務相當到位，就連女團New Jeans的舞蹈也難不倒他，當然所有一切努力，只希望粉絲們能夠喜歡。



黃旼炫特別演唱了自己主演的人氣戲劇《還魂》系列OST中的插曲〈TREE〉，乾淨清亮又深情的嗓音及實力派歌喉可說無愧他「音色富翁」的封號，而在台灣非常受歡迎的中文歌曲〈想見你想見你想見你〉，黃旼炫曾在三年前生日時為了感謝歌迷對他的支持，特別打扮成劇中的李子維，穿上學生制服，把這首中文歌曲相當標準的呈現出來，拍攝了一支特別的MV，今日來到現場的粉絲們終於能夠聽到他演唱這首歌曲的LIVE現場版本，實在太令人感動了。



首次以個人身分在台開唱的黃旼炫逢「雙喜臨門」，自男團出身的他，除了憑藉著扎實的唱功舞蹈及男神般的帥氣外型，擄獲許多粉絲的心，更因接連出演電視劇《還魂》及《無用的謊言》展現出色演技而人氣飆升，《無用的謊言》更是正在熱播中，在全球影音平台上成績表現不俗，雖然前兩天黃旼炫的生日已過，但今日現場粉絲們仍然盛大為他慶祝，在演唱會最後準備了一個大蛋糕及氣球要送給黃旼炫為他補過生日，當然這也讓他希望能夠有更多機會來台演出。



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