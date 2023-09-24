就爱台湾饭店泳池？玉泽演、NMIXX、黄旼炫等，美珠「歪楼」最好笑，还有男团成员因此大解放

不晓得有没有人察觉，韩国艺人来台湾开唱或是旅游，似乎相当喜欢台湾饭店的游泳池？就今年来台湾的艺人来说……

玉泽演

前阵子来台与粉丝见面‎的2PM玉泽演，今年3月也‎受杂志邀约来台参与活动，私人时间毫无伪装就在路上慢跑、吃美食被路人捕捉，Vlog还透露自己就在饭店泳池游泳，拍下自己戴蛙镜潜进水中的模样。整支影片他大方、自在的样子，让粉丝们都说很可爱呢！（尤其一声声‎「哇哇哇」可爱又洗脑啦～）



（影片3:20附近）



NMIXX Haewon、Bae

大势女团NMIXX 6月来台连两日开唱，上月底曝光了一支Vlog，Haewon（海嫄）透露和Bae一起游了泳，Bae「TMI」地描述了边游泳还能边看电影，电影里还有BTS的名曲〈Fire〉，而「能看电影的游泳池」，一听就是台北某酒店露天游泳池的特色。



Haewon后来公开了几秒游泳照，俏皮的说自己穿太辣了不能全公开，Bae倒说自己穿的是「选手的泳装」所以公开没关系，被背叛(?)的Haewon听了瞳孔地震。



（影片0:57、3:33附近）



黄旼炫

男团NU'EST与Wanna One出身，演了《还魂》又拓展人气的黄旼炫，‎上月上旬来台开演唱会，在weverse上发出了多张在饭店露天泳池游泳的相片，表示自己是久违游泳了，照片还可以看见美丽华摩天轮入镜。留言里不少粉丝看了照片很兴奋呢，喊著「有罪」、「哥哥的身材实在太好了」、「大晚上的诱惑我」、「我不会游泳，欧巴请教我」……。



多顺

经典夏日女团SISTAR出身的多顺8月中旬时曾在IG曝光一系列旅游照，其中几张看起来在饭店里，穿著红色连身泳衣享受饭店泳池，而他拍下的场景眼尖网友一看就在台北！相片中的她身材姣好、长腿一览无遗，网友看了纷纷留言：「天啊我需要那件红色泳衣」、「是女神ㅠ」、「多顺女王最棒～～」

美珠

接下来肯定是最好笑的了，女团Lovelyz出身、目前多方面发展的美珠，‎随著综艺节目《战斗旅行2》来台游玩，7月底在IG发布了一系列比基尼游泳照，照片清楚可见台北101入镜。本来应该是称赞美珠漂亮的时刻，但‎在《玩什么好呢？》「大神」刘在锡和Haha爆料照片「有玄机」之后――大楼被P图P弯了――全网友都在关注美珠之后是不是又修歪了哪栋楼XDDD。



DKB TEO、HARRY-JUNE





而最后这可能是本篇最养眼最清晰可见(?)的？因男团竞演节目《PEAK TIME》人气上涨的DKB，成员TEO秀养眼胸肌腹肌已不稀奇，据说不会游泳却还是在‎来台演唱时下榻的饭店泳池拍照留念。



稀奇的是忙内HARRY-JUNE（谐利骏），拍了演唱会后台照模样可爱，殊不知发了两张火锅肉片照之后，是他自己的肉！粉丝崩溃留言「我摔了我的手机」、「谐利……穿好衣服！！！」、「我绝对没有看到最后一张照片」。



后来有粉丝在签售会时问起他这件事，他说他当时很烦恼要不要上传，问了哥哥们也问了工作人员：「这个这个……上传了（粉丝）会喜欢吗？」该粉丝回答喜欢，他笑著说「太好了」（你确定？）。

（左方影片）



以上还有小编漏掉的「今年来台在饭店游泳」的韩国艺人吗？如果要回顾历年，那可数不清了，艺人来台湾住上好的饭店当然要好好享受所有饭店设施啦！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻