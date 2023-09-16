《MOVING 異能》下週EP.20完結大戰一觸即發！官方公開團體特別海報，兩代超能力者將攜手奮戰～

海報上寫著：「為了珍貴的東西，隨時可以賭上性命」這部劇裡的親情、愛情、友情的描述格外令人感動…。（內文還有主演員的兩部新專訪影片）

Disney+ 獨家熱播中的奇幻熱門韓劇《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）即將在下週三播出EP.18-20的大結局，官方公開的團體特別海報中，兩代超能力者父母與小孩齊聚，即將攜手對抗外敵！

▼團體海報上寫著：「為了珍貴的東西，隨時可以賭上性命」兩代與北韓的超能力者，以及主要角色都在海報上，豪華陣容與緊張刺激的劇情發展令觀眾們非常期待。



▼早先公開過的團體海報：





近日，原著作者姜草出演《文明特急》接受專訪，更透露本季結局及第二季的消息，他表示真人版的結局將和原版有所不同：「同時講述的三個內容都是直線的故事，會很有趣。和原作有些部份不同，會出現觀眾想看到的結局。」、「網漫裡已有之前和之後的內容，（第二季）不是沒有可能，但還不確定。」



▼EP.16-17的精選片段中，北韓異能族潛入校園，父母們為了保護自己孩子的安危挺身而出：



此外，官方還釋出了韓孝周、趙寅成、車太鉉、金成均等飾演超能力者的演員們專訪，讓觀眾們可以深入了解他們對角色的更多想法。

▼美賢愛上斗植的時間點? 洙源對斗植的想法?《MOVING 異能》趙寅成&韓孝周交叉訪問篇 part 1。



▼《MOVING 異能》可愛大叔們的脫口秀！柳承龍、金成均、車太鉉交叉訪問篇 part 2。



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