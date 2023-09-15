Disney+《MOVING 異能》作者透露大結局走向&暗示第二季可能性！「奉皙吃很多原因」獨家公開

Disney+熱播劇《MOVING 異能》原著作者姜草近日做客YT網綜《文明特急》，分享了很多演員選角和片場互動趣事，還透露下週大結局及第二季的消息！

《MOVING 異能》改編自姜草的同名網漫原著，講述超能力者父母與子女的故事，卡司陣容包括趙寅成、韓孝周、柳承龍等等，堪稱韓國影史上最夢幻的黃金組合。作家表示真人版的結局將和原版有所不同：「將同時講述三個故事，都是直線的故事，會很有趣。 和原作有些部份不同，會出現觀眾想看到的結局。」



主持人JaeJae提到很多人期待拍成季播劇，姜草：「網漫裡已有之前和之後的內容，不是沒有可能，但還不確定。」 JaeJae聞言露出超期待表情！



此外，姜草還分享了與演員們的趣事，以及故事設定的多個細節。籌拍期間李正河每次見面都會「炫耀」日漸隆起的肚子（為角色增肥），趙寅成則會在飯店用餐時突然站起來討論該用什麼動作表現飛行，讓姜草和JaeJae都震驚XD

劇中李美賢明明擁有超強五感、能分辨出炸豬排醬汁裡的每一種配料，但開店時卻故意沒有做得非常好吃，目的就是避免太出名反而被找到。 唯獨給兒子奉皙做飯時使出全部實力，所以只有奉皙吃到的媽媽牌料理跟其他人都不一樣，是真正的人間美味！而這也是奉皙每次吃飯都超幸福、吃超多的究極原因XD（奉皙媽「低調育肥計劃」通！）



姜草還透露跟三位年輕演員李正河、高允貞、金度勳有一個四人聊天室，小演員們經常私下相約見面，還跑來姜草家裡「騙吃騙喝」，趙寅成也常來工作室跟作家一起喝酒。希望主創和主演團隊的緣分能延續到第二季、第三季啊！



▽《MOVING異能》前17集已在Disney+獨家上線，將於下週三一口氣上線大結局最後3集！



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