素人參加歌唱大賽爆紅韓網！賢妻良母到「戲精」只有一首歌的距離

韓國一名平凡的36歲家庭主婦憑藉熱舞衝上了韓網熱搜。

前兩日，唱歌節目《全國歌唱大賽》來到了群山，吸引了不少當地居民踴躍參與。 一名家庭主婦的精彩演出賺足了觀眾的目光，熱度席捲韓網。今年36歲的家庭主婦自我介紹是「群山的賢妻良母」，她穿了一條黃色洋裝，展露出了豐滿的身姿，說話語氣溫和，非常符合賢妻良母的人設。 但音樂一響，她就彷彿換了個人一樣，隨著音樂扭動起來，動作幅度非常大，大風吹得裙子緊貼在身上，隱隱約約露出肉肉的小肚子，平凡又親切的模樣瞬間拉近了與觀眾的距離。 一曲之後，她又恢復到了之前的溫柔狀態，介紹自己是3個女兒的媽媽，老公和女兒正坐在台下為她應援。 主持人金申英好奇地問是不是打算生四胎時，她調侃道「工廠已經關門了。」 幽默的話語逗得全場哈哈大笑。



精彩繼續，第二首歌曲音樂一響，這位媽媽就踢飛了鞋子，用比之前更誇張、力度更大的動作舞動起來，完全沉浸在了舞台上，驚得金申英替她全場找鞋子。台下捕捉到她老公的畫面，對方一臉驕傲的神情，似乎在說「看吧，我老婆多可愛」。

相關畫面播出之後，「群山的賢妻良母」火速登上熱搜，引來更多網友的圍觀，大家紛紛表示：「她就是為這檔節目而生的吧」、「舞蹈動作很不一般，笑死我了」、「這位媽媽超級自信」、「完全掌控了舞台」、「看到她踢飛鞋子，笑到肚子疼」等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞