《MOVING 异能》下周EP.20完结大战一触即发！官方公开团体特别海报，两代超能力者将携手奋战～

海报上写著：「为了珍贵的东西，随时可以赌上性命」这部剧里的亲情、爱情、友情的描述格外令人感动…。（内文还有主演员的两部新专访影片）

Disney+ 独家热播中的奇幻热门韩剧《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）即将在下周三播出EP.18-20的大结局，官方公开的团体特别海报中，两代超能力者父母与小孩齐聚，即将携手对抗外敌！

▼团体海报上写著：「为了珍贵的东西，随时可以赌上性命」两代与北韩的超能力者，以及主要角色都在海报上，豪华阵容与紧张刺激的剧情发展令观众们非常期待。



▼早先公开过的团体海报：





近日，原著作者姜草出演《文明特急》接受专访，更透露本季结局及第二季的消息，他表示真人版的结局将和原版有所不同：「同时讲述的三个内容都是直线的故事，会很有趣。和原作有些部份不同，会出现观众想看到的结局。」、「网漫里已有之前和之后的内容，（第二季）不是没有可能，但还不确定。」



▼EP.16-17的精选片段中，北韩异能族潜入校园，父母们为了保护自己孩子的安危挺身而出：



此外，官方还释出了韩孝周、赵寅成、车太铉、金成均等饰演超能力者的演员们专访，让观众们可以深入了解他们对角色的更多想法。

▼美贤爱上斗植的时间点? 洙源对斗植的想法?《MOVING 异能》赵寅成&韩孝周交叉访问篇 part 1。



▼《MOVING 异能》可爱大叔们的脱口秀！柳承龙、金成均、车太铉交叉访问篇 part 2。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻