《戀愛不可抗力》到底是符咒力量還是真愛！路雲無可救藥戀上趙寶兒〜想違背命運不如承認真正心動！（EP.5 –6）

[有雷] 輕鬆戀愛小品劇《戀愛不可抗力》描述因符咒力量而被圈在一起的路雲與趙寶兒，兩人想盡辦法取消這則愛情咒，趙寶兒想追求自己所愛的河俊，路雲卻無法控制自己老是在意她，河俊也開始介意起兩人的關係，路雲只好直球告白趙寶兒！

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因為喝下了符咒水而不自覺愛上李洪朝（趙寶兒飾）的高冷張信裕（路雲飾），自戀的他實在沒想過會遇到不愛他的女生，但李洪朝卻一心只想著追求已搬到自家樓下租屋的律師權宰庚（河俊飾）。於是兩人決心違抗命運的安排，但張信裕卻還是非常在意洪朝的舉動，也不時打電話盯著她。雖然張信裕已與現任女友娜妍提出分手，但娜妍卻不願放手，更展開求婚攻勢。



張信裕心煩意亂，自己不斷打電話或傳訊息給李洪朝，卻希望對方無視他。從不喝酒的他卻大醉一場，而他告訴叫代駕的地址正是洪朝的家，最後仍是由洪朝把喝到斷片的張信裕送回家，酒後的張信裕卻說出了心裡話，他認為自己對洪朝的感覺並不是因為符咒的力量，而是真實的愛情，洪朝雖然心頭一震，但也不再深究。嘴巴上說著想要反抗命運的張信裕，看見李洪朝往其他男人走去，卻也心生嫉妒。



權宰庚與李洪朝成了鄰居之後，兩人關係也越來越近，他也開始介意起常常在李洪朝身邊打轉的張信裕，因為他知道張信裕已有未婚妻卻腳踏兩條船。李洪朝與張信裕決定在滿月當日再施行消災解厄術，希望化解兩人之間的愛情咒，但到了真正施行的時刻，張信裕卻是一臉百般不願意的表情，最後他仍配合李洪朝將儀式完成了。



儀式完成後兩人像鬆了一口氣，張信裕期待著自己不再想起李洪朝，但其實真相並未如他所願，甚至李洪朝還發現有另外一個人喝下了她特製的愛情水！這意外襲來的第三人告白，還是需要張信裕來幫忙擋住，此時張信裕也發現消災解厄術的符咒出了錯，又再度找上李洪朝，而鄰居權宰庚也正式警告張信裕不該同時進行兩段戀情，張信裕只好向李洪朝直球告白，不管是不是符咒的力量，自己的確愛上了李洪朝。



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