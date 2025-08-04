實力派歌手韓勝宇睽違兩年台北開唱！療癒系舞台《2025 HAN SEUNG WOO LIVE: CHILL ON STAGE in TAIPEI 》9/27 CLAPPER STUDIO登場

韓國人氣歌手韓勝宇將於2025年9月27日（六）在台北 CLAPPER STUDIO 舉辦個人演唱會《2025 HAN SEUNG WOO LIVE: CHILL ON STAGE in TAIPEI》。這是他繼2023年後，睽違兩年再次來台開唱，將與台灣粉絲 HAN_A（粉絲名）共度一場充滿溫度與音樂魅力的秋日時光。這一次來台演出將以一日兩場形式進行，也準備豐富的拍照福利內容，門票將於8月10日下午1點起，透過遠大售票系統全面開賣。

韓勝宇於2019年以男團VICTON成員身分出道，同時也曾以期間限定組合X1活動，具備扎實的唱功與舞台表現力。作為創作型歌手，他不僅參與多首歌曲詞曲創作，更以溫柔磁性的嗓音與療癒系風格，深受海內外粉絲喜愛。近年來，韓勝宇持續以音樂與綜藝雙線並進，除了發行第四張迷你專輯《TOP NOTE》，展現更加成熟細膩的音樂風格，也出演JTBC人氣綜藝《要團結才能踢4》，呈現反轉魅力。8月初他也將於東京舉行《2025 HAN SEUNG WOO SUMMER PARTY》，活躍於海內外，展現堅強粉絲號召力。

這次演唱會以「CHILL ON STAGE」為主題，寓意透過音樂傳遞安定與清涼的力量，韓勝宇將以療癒的聲線與豐富的舞台表演打造專屬內容。《CHILL ON STAGE》不僅展現了他音樂歷程中的成長與轉變，也延續了他對粉絲一貫的真誠。談到這次的演出，韓勝宇也向粉絲們喊話：「好久沒有見到台灣的

HAN_A，一直很想與大家面對面交流。這次會帶來很不一樣的演出，請大家一定要來現場聽我唱歌。」

韓勝宇將透過這次《CHILL ON STAGE》演唱會，與長久等待他的粉絲們一同完成一場獨一無二的療癒舞台。本次活動也特別準備了包含1:1合照、親筆簽名海報、獨家小卡等豐富的福利禮包。邀請台灣的HAN_A們，9月27日，一起走進韓勝宇的音樂宇宙，感受他想親自傳遞的每一分真摯與感動。演唱會門票將於8月10日下午1點起，透過遠大售票系統全面開賣。更多活動詳情請關注主辦單位官方社群。



【2025 HAN SEUNG WOO LIVE: CHILL ON STAGE in TAIPEI】

演出時間｜2025年9月27日 (六)

【第1場次】 13:30 開演

【第2場次】 19:00 開演

演出地點｜CLAPPER STUDIO

演出地址｜台北市中正區市民大道三段2號5樓（三創生活園區）

活動票價｜ NT$3,280 （全區座席）/ 愛心席（輪椅席）NT$1640

起售時間｜2025年8月10日 13:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票系統

售票連結｜網頁建置中

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

主辦單位｜AURA Entertainment、REDSLIPPERS

協辦單位｜RNR SQUARE TAIWAN

【福利特典禮包】

本活動將推出專屬福利特典禮包。購買演唱會門票者，即享有加購粉絲福利的資格。

每款禮包，每個會員帳號限購4張，現場須持同場演唱會門票與福利票券一起兌換福利。

福利特典禮包

起售時間｜2025年8月10日 15:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票系統

購買連結｜網頁建置中







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