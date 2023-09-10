《社長偶像超市》首波預告顏值超閃亮！EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、李新英從解散愛豆變成超市老闆

K鮮肉大集合！兼具勵志、爆笑又有感動淚水的經營超市奮鬥記。（嗯…《偶然成為社長》的偶像劇版～XD）

TVING 九月強推的全新韓劇《社長偶像超市》公開了首波預告，解散偶像們遇到重啟人生的第二次機會，但我們應該要接手眼前這個負債累累的超市嗎？

《社長偶像超市》講述因意外事故而解散的偶像們挑戰經營超市的青春喜劇。一瞬間夢想、職業、未來全都消失，需要面對現實的男團「雷霆男孩」（Thunder Boys）接手瀕臨倒閉的超市後，展開橫衝直撞重啟人生的故事。



▼預告中，擁有超強視覺的市場老闆們，地方媽媽們每天都能眼球淨化耶：



主演有「雷霆男孩」的男團成員有隊長崔浩朗（李新英 飾）、主舞申泰浩（XIUMIN 飾）、Rapper趙伊俊（蔡亨元 飾）、主唱殷英敏（崔元明 飾）、高人氣忙內尹尚宇（李世溫 飾）所組成，除此之外，還有在超市擁有豐富經驗的兼職生吳藝琳（崔正雲 飾）加入他們行列。



製作人表示會透過五位CEO偶像的跌宕起伏，談談年輕人該如何面對現實與夢想之間的抉擇考驗，《社長偶像超市》將會在9月15日首播。

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