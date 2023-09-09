BTS防彈少年團V驚喜現身朴孝信粉絲見面會！同台熱舞互撐，曾合作主持電台節目、親密貼臉合照

歌手朴孝信今日下午在首爾舉辦粉絲見面會「STPD 2023 GOING HOME」，圈中好友BTS防彈少年團成員V突然在中途現身、與朴孝信一起登台問候，引起一片歡呼。

今天雖為休息日，V仍特地趕來應援，還和朴孝信一起在舞台上做任務，朴孝信也主動提起V前一日剛剛發行的首張SOLO專輯《Layover》，幫忙宣傳。



동생 박효신 팬미팅 갔는데..

태형이 왔다고 카톡왔다... pic.twitter.com/gTxVHlk7yZ — J (@J57521825) September 9, 2023

박효신님 공연 태형이 2 pic.twitter.com/IMDDNjfvkC — J (@J57521825) September 9, 2023

박효신님 팬미팅 태형이 전광판 사진

으아앙 부럽다 너무 귀엽네 태형이ㅜ



Cr. https://t.co/3gqHrFRQX2 pic.twitter.com/MkHxe2d5ew — matsuko(마츠코) (@taetae_Pteryong) September 9, 2023

V和朴孝信是粉絲皆知的好友，去年9月曾一起為MBC電台節目《星光閃耀的夜晚》擔任特邀DJ。 當時朴孝信是代班金伊娜擔任特邀DJ，期間有兩天請來V一同聊天，加上嘉賓姜棟元，可謂難得一見的超強陣容。







此外，V本月8日發行SOLO專輯《Layover》，正在積極宣傳活動。 日前做客tvN談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，明天即將播出V擔任嘉賓的SBS綜藝《Running Man》。



朴孝信直到今年5月一直在出演音樂劇《Beethoven Secret》，明天將繼續通過見面會與粉絲見面。



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