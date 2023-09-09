M.O.N.T预告明天逛夜市！Roda自曝昨日一人大吃5块鸡排！Bitsaeon竟是隐藏的舞蹈高手！

在南韩选秀节目《Peak Time》中击败强敌最终获得第六名的团体M.O.N.T再度来台开唱，虽是FAN-CON《Will you be my mint》但他们却努力准备了十多首曲目要送给台湾的粉丝们，也相当努力与粉丝们进行游戏环节，也贴心准备了多首中文歌曲，9月19日生日的Roda也在台上欢乐庆生。

与上次演出的感觉不同，M.O.N.T本次搭配了LIVE Band希望给大家更新鲜的感受，一登场就带来轻快歌曲「Something」并与大家分享再次来台的心情，Roda说因为是第二次来台北了，觉得有点熟悉，而且上一次来不及去逛夜市有点可惜，所以明天特别多留一天要到处走走逛逛，更打算吃遍除了芒果冰跟牛肉面以外的所有美食。



曾长时间在青岛生活的Roda，中文自然相当棒，他自曝昨天吃了5片鸡排，觉得真的太美味，并且希望能够在台北买房子，考虑长住台北，而Bitsaeon则是表示自己昨日吃了许多由粉丝们应援的面包，原来大家还记得他爱吃的东西，让他觉得相当幸福，粉丝们听了也相当开心。最近的M.O.N.T正在忙於录制新专辑，Roda更说自己正在准备画展中，真是相当多才多艺。



在游戏环节，更要M.O.N.T表演即兴舞蹈，结果音乐一播出，竟全都是女团的超人气歌曲，包含「Next Level」「Hype Boy」「Queencard」「Flower」等等，让Roda有些手足无措，不过Bitsaeon却老神在在，一首一首表现出女团的招牌舞步，可说是隐藏的舞蹈高手，不过Roda倒也能随著音乐风格跳出自己的感觉，粉丝们一致表示「给过」！两人在哼歌曲猜谜的环节，与粉丝们也默契十足，答对许多题目，相当精采。



9月19日生日的Roda，更是被突然推出的蛋糕吓了一跳，他开心地许愿赶紧发行新专辑并且销售大成功，能够再来台北举办大型的演出，两人看见粉丝们的排字应援相当感动，也不忘合照留念。安可曲目他们更准备了连续三首中文歌曲，分别是周兴哲的「你好不好」、周杰伦的「霍元甲」以及娄俊硕的「Colorful」送给粉丝们，中文咬字相当清晰，可说是诚意满满。



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