南宮珉&安恩真熱門韓劇《戀人》今晚還有「特輯」可看！專訪導演編劇與男女主角分享不為人知的幕後花絮

劇迷們千萬不要錯過今晚的《戀人part.1－Rewind Film》特輯！

MBC 人氣電視劇《戀人》第一部分（part.1）已在9月2日已10集結束，第二部分（part.2）的 EP.11-20 將會在10月13日首播，這期間為觀眾們準備了本劇主人公李長賢（南宮珉 飾）和柳吉彩（安恩真 飾）的特別故事。



今晚公開的《戀人part.1－Rewind Film》講述了從2022年冬天到2023年春夏三個季節，《戀人》製作團隊和演員們在一起的暖心故事，以及拍攝現場的各種幕後花絮。還採訪了南宮珉、安恩真、金成容導演與黃真英編劇，與觀眾們分享更多拍攝時的故事。



特輯的旁白則是由人氣女團 (G)I-DLE 的成員薇娟擔任，她深沉感性的歌聲也為本劇獻聲了一首OST〈在月光下描繪著〉，優美的歌聲獲得了許多好評。



為了撫慰焦急等待著第二部《戀人》的觀眾們，今晚21:50（KST）將播出此特輯，還有9月15-16日21:50（KST）播出兩集 TV Movie，香港觀眾亦可在「黃Viu煲劇平台」上免費收看。

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