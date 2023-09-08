路雲為劇減重8公斤！《戀愛不可抗力》化身土味情話達人！

路雲在JTBC新劇《戀愛不可抗力》中化身滿口油膩膩浪漫情話的達人，雖是律師但是又有點隱含的搞笑功力，加上帥氣外型自然是擁有高人氣。為了這個角色路雲也做足準備，無論是外型或是演技投入程度，都讓大家看見他的改變。

路雲所飾演的張信裕一角，是家裡世世代代受到詛咒的人，從第一集開始就生動演活了被血染紅的雙手摸著自己的臉頰幻觸感的痛苦，右手也顫抖著等等被詛咒的樣子，為了更貼近具有家族歷史的角色，路雲更為此減重了8公斤，讓外型也有著顯著的轉變。



在劇中路雲與誰同框總能出現鬥嘴的趣味，雖然與趙寶兒一見面就吵嘴，想要違背命運，但兩人之間心中所想與身體的行動卻完全不同，發生了許多令人發笑的狀況，路雲與好友林賢秀的互動也是同樣，成為劇中的另一種笑點。



本次路雲以浪漫戲碼回歸，也讓大家看見他與之前作品《還有明天》《戀慕》《前輩，那支口紅不要塗》等等的不同，除了喜劇演技的部分更精進以外，本次的角色也同時需要表達理性冷靜與犀利的一面，據悉路雲為了更貼近角色，參考了許多不同類型的作品來豐富自己的個性設定，努力研究這個角色的立體性，也希望讓大家看見他另一面的魅力。《戀愛不可抗力》目前正熱播中。



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