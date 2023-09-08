RBW bubble（泡泡）突然宣布停止服务，偶像本人也喊：「bubble不能消失ㅠㅠ」

Bubble（泡泡）是一款让偶像与粉丝能更频繁互动的应用程式，相当受粉丝欢迎，甚至有人笑称是「李秀满最伟大的发明」、「SM娱乐代表作」（因为是SM娱乐旗下公司所开发），除了SM娱乐本身艺人使用之外，各大经纪公司如Jellyfish、JYP等等都加入，而继去年12月底FNC娱乐结束Bubble服务之后，轮到RBW娱乐要终止服务了。

*相关介绍：‎追星必备神器值得拥有！和爱豆一对一聊天，是被特别对待的幸福感XD（编按：官方介绍说是1对1，但艺人其实是群发XD 不过被翻牌就很开心!!!）

昨（7）日传来坏消息，RBW bubble（bubble for RBW）程式跳出通知，通知用户们程式将在韩国时间10月13日正式关闭，直至正式关闭都无法再购买或续订，自动续订的设定也会取消。



RBW bubble关闭会影响MAMAMOO+、ONEUS、ONEWE、PURPLE KISS的粉丝，粉丝们很难接受，纷纷在社群网站抱怨RBW很不会想、不明白bubble是对粉丝多好的程式，而且突然终止服务，无法续订的粉丝就会有「空窗期」，接下来都不能再和偶像聊天了。



「bubble 终止」一度登上昨日的Twitter流行趋势（热门关键字），其中也有Twitter网友忍不住贴出和偶像的对话，例如：PURPLE KISS 毛利小雪（Yuki）也不清楚bubble要关了，说很震惊且喊著不要消失、很伤心；ONEUS XION亦说这让喜爱bubble的他很忧郁。



당사자들도 모르는 버블 종료… 이게 대체 무슨 일인지? pic.twitter.com/XEwjtVKGBv — 히머! (@H1MEK1SS) September 7, 2023

Bruh cancelling rbw bubble is so unfair even Xion is sad pic.twitter.com/JvWvwcT3iv — (@yongcore_) September 7, 2023

RBW bubble关闭，有粉丝认为RBW只是和厂商合约到期不续约了，不过开始担心RBW旗下的WM娱乐会随之受到影响。



RBW 버블 서비스 개시일이 2021.10.07인데 수발신 서비스 종료일이 10월 6일인 거 보니 2년 계약이고 연장을 안 했나봄... 계약일 딱 채우고 종료하는 거 같은데... WM은 어떻게 될지 모르겠음... pic.twitter.com/K6qcvE1Az9 — (@CHCH_uu) September 7, 2023

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