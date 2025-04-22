宇宙少年ONEWE首次登陸台北！ 2025 ONEWE WORLD TOUR 「O! NEW E!volution Ⅳ」 IN TAIPEI

韓國人氣樂團ONEWE即將於2025年7月26日（六）登陸台北，於微風廣場場地MOONDOG舉辦《2025 ONEWE WORLD TOUR 'O! NEW E!volution Ⅳ' IN TAIPEI》雙場演唱會，分別於下午1點30分與晚間7點登場。門票將於4月27日中午12點透過Ticket Plus遠大售票網站正式開賣，並搭配特典福利禮包，規劃與單一成員自拍、簽名海報等特典福利，要陪伴所有WEVE一起用音樂迎接火熱盛夏。

ONEWE是韓國經紀公司RBW Inc.旗下之五人男子樂團，2019年以團名「ONEWE」重新出道。五位成員分別為主唱YongHoon、吉他手KangHyun、鼓手HaRin、主唱/鍵盤手DongMyeong、rapper/貝斯手GIUK。是一支融合搖滾與抒情風格的五人樂團，以細膩的創作與現場演奏實力受到廣大樂迷喜愛。本次是ONEWE出道以來首次來到台北開唱，成員們也對於能夠與台灣粉絲的首次見面感到非常期待，並表示早已聽聞台灣粉絲們的熱情，這次終於能親自面對面感受，將用全力以赴的演出回應長久以來的支持。



ONEWE的音樂不僅在耳機裡感動人心，更值得現場感受。YongHoon充滿穿透力的音色、KangHyun精湛的吉他Solo、HaRin力道十足的鼓聲、DongMyeong靈動的鍵盤演奏與GIUK厚實的Bass律動，都將在台北的舞台上完整呈現。從太空船的浪漫意象到音符的細節刻劃，這場演出將是一場視聽與情感的全面進化。



本次演唱會不僅有兩場公演，還特別規劃了粉絲專屬的互動福利。VIP票區將可參加演出結束後的Hi-BYE活動，並可獲得限定小卡作為紀念。此外，只要於6月10日晚上11:59前完成購票者，即具備加購「福利特典禮包」資格。福利禮包將於6月14日中午12:00開賣，內容包含與ONEWE成員的自拍照或團體合照機會，讓粉絲能近距離留下難忘回憶。首次將於台北開唱的ONEWE，將帶著他們獨有的能量與音樂魅力，與WEVE們一同寫下這個盛夏最珍貴的一頁。更多活動詳情請關注主辦單位RNR SQUARE TAIWAN社群。



活動資訊

時間｜2025年07月26日 (六)

【第1場次】 13:30開演

【第2場次】 19:00開演

演出地點｜MOONDOG （微風廣場）

演出地址｜台北市松山區復興南路一段39號9樓

活動票價｜VIP區 NT$4,280 / GA NT$3,680 （全區站席）/ 愛心席（輪椅席）NT$2,140

起售時間｜2025/04/27 12:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站

售票系統 ｜建置中

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

【福利特典禮包】

本活動將推出專屬福利特典禮包。凡於2025年6月10日23:59前購票，且票券未退票者，即享有加購粉絲福利的資格。福利禮包將於2025年6月14日（六）12:00正式開賣。

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