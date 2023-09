SJ神童近日直播都有「隊友亂入」搞笑場面！銀赫打來問Apple Watch設定，利特又在二手交易

Super Junior隊友「好感情」人盡皆知,常常有爆笑事蹟出現,近日神童直播都和隊友出現隔空搞笑互動。

身為3C達人的Super Junior神童,昨(6)日直播介紹電子產品,中途電話響了,神童不假思索接起來,原來對方是隊友銀赫,銀赫打過來是為了問他Apple Watch如何更改設定。神童聽了一會兒銀赫的問題無奈的笑說:「為什麼連那個都要打電話問我!你在YouTube、Naver搜尋就找得到了,為什麼要打來問我?」



「我現在在直播你知道嗎?我現在在直播做生意,快點打招呼。」「跟誰?」「現在這裡的觀眾。」「喔……大家好……」銀赫一講完和神童兩人瞬間爆笑,自己肯定也覺得很荒謬XDDD,問他為何打電話來,他笑到講不清楚是為了Apple Watch打來,還要神童幫他說明。



兩人還有一段互動,神童喊他「李代表nim」請他多多關照,並問他和李東海誰才是代表(兩人都是),甚至連公司叫「ODE Entertainment」都不知道,也不知道新聞早就全報導了。接著,神童說廠商要贈送無線充電器給他,銀赫吶喊:「喔耶!」並用嘶吼聲拍了拍廠商馬屁,又引起一陣笑聲,神童掛掉電話後忍不住說了句粉絲E.L.F們肯定很熟悉的話:「跟瘋子一樣……果然是Super Junior。」

