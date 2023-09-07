SJ神童近日直播都有「隊友亂入」搞笑場面！銀赫打來問Apple Watch設定，利特又在二手交易

Super Junior隊友「好感情」人盡皆知，常常有爆笑事蹟出現，近日神童直播都和隊友出現隔空搞笑互動。

身為3C達人的Super Junior神童，昨（6）日直播介紹電子產品，中途電話響了，神童不假思索接起來，原來對方是隊友銀赫，銀赫打過來是為了問他Apple Watch如何更改設定。神童聽了一會兒銀赫的問題無奈的笑說：「為什麼連那個都要打電話問我！你在YouTube、Naver搜尋就找得到了，為什麼要打來問我？」



「我現在在直播你知道嗎？我現在在直播做生意，快點打招呼。」「跟誰？」「現在這裡的觀眾。」「喔……大家好……」銀赫一講完和神童兩人瞬間爆笑，自己肯定也覺得很荒謬XDDD，問他為何打電話來，他笑到講不清楚是為了Apple Watch打來，還要神童幫他說明。



兩人還有一段互動，神童喊他「李代表nim」請他多多關照，並問他和李東海誰才是代表（兩人都是），甚至連公司叫「ODE Entertainment」都不知道，也不知道新聞早就全報導了。接著，神童說廠商要贈送無線充電器給他，銀赫吶喊：「喔耶！」並用嘶吼聲拍了拍廠商馬屁，又引起一陣笑聲，神童掛掉電話後忍不住說了句粉絲E.L.F們肯定很熟悉的話：「跟瘋子一樣……果然是Super Junior。」

SD calls EH as 이

And the shop selling charger gives EH gifts!!



Last sentence really touched

He is crazy!!! Crazy people…ofcos Super Junior!!!#SHINDONG #신동 #EUNHYUK #은혁 pic.twitter.com/ro9t7XeTMl — fy8899 (@fy88991) September 6, 2023

神童前天（5日）也和利特在直播中互動了，雖然不算是利特「主動亂入」，但場面依舊荒謬。神童打給利特，同樣搞不清楚隊友近況問：「利特得腸胃炎了嗎？什麼時候？」電話一通，沒想到傳來一段Rap(?)「胡蘿蔔中……胡蘿蔔中……」便掛掉了，讓神童大笑不已並模仿他唱Rap！



是什麼那麼好笑？因為利特的意思是他正在進行二手交易（韓國有個知名二手交易網站叫「紅蘿蔔市場」），神童吐槽利特不知道又要如何偽裝或說謊了，而這就要回溯《認識的哥哥》內容了，利特曾自爆為了賣高爾夫竿組，說謊「我的妻子說出價60萬不賣」，結果面交被抓包是利特還被嘲諷了一番：「是有多不願意少個5萬元？」XDD。



故事說到這，只能說「Super Junior真的不是普通的瘋」，不時就鬧出笑話啊XDD！

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