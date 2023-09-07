SJ神童近日直播都有「队友乱入」搞笑场面！银赫打来问Apple Watch设定，利特又在二手交易

Super Junior队友「好感情」人尽皆知，常常有爆笑事迹出现，近日神童直播都和队友出现隔空搞笑互动。

身为3C达人的Super Junior神童，昨（6）日直播介绍电子产品，中途电话响了，神童不假思索接起来，原来对方是队友银赫，银赫打过来是为了问他Apple Watch如何更改设定。神童听了一会儿银赫的问题无奈的笑说：「为什么连那个都要打电话问我！你在YouTube、Naver搜寻就找得到了，为什么要打来问我？」



「我现在在直播你知道吗？我现在在直播做生意，快点打招呼。」「跟谁？」「现在这里的观众。」「喔……大家好……」银赫一讲完和神童两人瞬间爆笑，自己肯定也觉得很荒谬XDDD，问他为何打电话来，他笑到讲不清楚是为了Apple Watch打来，还要神童帮他说明。



两人还有一段互动，神童喊他「李代表nim」请他多多关照，并问他和李东海谁才是代表（两人都是），甚至连公司叫「ODE Entertainment」都不知道，也不知道新闻早就全报导了。接著，神童说厂商要赠送无线充电器给他，银赫呐喊：「喔耶！」并用嘶吼声拍了拍厂商马屁，又引起一阵笑声，神童挂掉电话后忍不住说了句粉丝E.L.F们肯定很熟悉的话：「跟疯子一样……果然是Super Junior。」

SD calls EH as 이

And the shop selling charger gives EH gifts!!



Last sentence really touched

He is crazy!!! Crazy people…ofcos Super Junior!!!#SHINDONG #신동 #EUNHYUK #은혁 pic.twitter.com/ro9t7XeTMl — fy8899 (@fy88991) September 6, 2023

神童前天（5日）也和利特在直播中互动了，虽然不算是利特「主动乱入」，但场面依旧荒谬。神童打给利特，同样搞不清楚队友近况问：「利特得肠胃炎了吗？什么时候？」电话一通，没想到传来一段Rap(?)「胡萝卜中……胡萝卜中……」便挂掉了，让神童大笑不已并模仿他唱Rap！



是什么那么好笑？因为利特的意思是他正在进行二手交易（韩国有个知名二手交易网站叫「红萝卜市场」），神童吐槽利特不知道又要如何伪装或说谎了，而这就要回溯《认识的哥哥》内容了，利特曾自爆为了卖高尔夫竿组，说谎「我的妻子说出价60万不卖」，结果面交被抓包是利特还被嘲讽了一番：「是有多不愿意少个5万元？」XDD。



故事说到这，只能说「Super Junior真的不是普通的疯」，不时就闹出笑话啊XDD！

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