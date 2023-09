SJ神童近日直播都有「队友乱入」搞笑场面！银赫打来问Apple Watch设定，利特又在二手交易

Super Junior队友「好感情」人尽皆知,常常有爆笑事迹出现,近日神童直播都和队友出现隔空搞笑互动。

身为3C达人的Super Junior神童,昨(6)日直播介绍电子产品,中途电话响了,神童不假思索接起来,原来对方是队友银赫,银赫打过来是为了问他Apple Watch如何更改设定。神童听了一会儿银赫的问题无奈的笑说:「为什么连那个都要打电话问我!你在YouTube、Naver搜寻就找得到了,为什么要打来问我?」



「我现在在直播你知道吗?我现在在直播做生意,快点打招呼。」「跟谁?」「现在这里的观众。」「喔……大家好……」银赫一讲完和神童两人瞬间爆笑,自己肯定也觉得很荒谬XDDD,问他为何打电话来,他笑到讲不清楚是为了Apple Watch打来,还要神童帮他说明。



两人还有一段互动,神童喊他「李代表nim」请他多多关照,并问他和李东海谁才是代表(两人都是),甚至连公司叫「ODE Entertainment」都不知道,也不知道新闻早就全报导了。接著,神童说厂商要赠送无线充电器给他,银赫呐喊:「喔耶!」并用嘶吼声拍了拍厂商马屁,又引起一阵笑声,神童挂掉电话后忍不住说了句粉丝E.L.F们肯定很熟悉的话:「跟疯子一样……果然是Super Junior。」

SD calls EH as 이

And the shop selling charger gives EH gifts!!



Last sentence really touched

He is crazy!!! Crazy people…ofcos Super Junior!!!#SHINDONG #신동 #EUNHYUK #은혁 pic.twitter.com/ro9t7XeTMl