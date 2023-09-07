【韓網熱帖】韓國3大演藝企劃社（經紀公司）食堂，你想去哪一家？

原PO分析了 YG、JYP、HYBE 的各個食堂優點&圖片，並選出了自己的最愛引發討論。PS：SM娛樂沒有公司食堂

YG娛樂食堂優點：很久以前就以美味著稱，量大、注重營養均衡的家常飯style





JYP娛樂食堂優點：有機農健康餐，不添加MSG（味精）的健康飲食和風味，是朴軫永上電視炫耀的程度



HYBE娛樂食堂優點：擺盤最為華麗，menu也很多、 很好吃



原PO的pick是HYBE！

*小編補充：SM娛樂沒有公司食堂

韓國網友評論：

（YG派）

1. 每天吃的話當然是YG，家常飯最高

2. 偶爾吃的話HYBE，經常吃的話YG

3. 家常飯才是吃不膩的

4. YG資料不知是哪年的，現在公司裡有好吃的米線專門店，有人回歸或幾周年時還會推出特餐，據說超好吃！

（JYP派）

5. 我選JYP，健康最棒~好吃的我自己買就行啦

6. JYP，做健康餐超累的

7. 兼顧健康和口味、韓餐為主、而且免費，當然是JYP呀

8. JYP... 至少有一餐要照顧健康吧kkk

（HYBE派）

9. 考慮健康的話是JYP... 但吸引我的是HYBE...

10. 我相信房時赫

11. 在HYBE吃飯好像會有人生變帥氣的感覺kkk

12. 我選HYBE，家常飯我會自己做kk

13. 以照片來看，YG紅彤彤、JYP綠油油，只有HYBE多姿多彩，我選HYBE kkk

14. 選HYBE，因為韓餐、中餐、日餐、西餐都有

15. 一看就是要單價最高的HYBE啊！

16. MSG和健康有什麼相關啦，就是要加MSG才好吃！

（拋棄HYBE派）

17. 喜歡HYBE... 但感覺每天吃的話肚子會變成房時赫... 還是JYP吧

18. HYBE看起來太長肉了，還是YG吧...

19. 我問過三家公司的現任職員，YG勝kkkk 說HYBE雖然好吃，但有種每天都在吃不利健康的不良食品的感覺，超好笑kkk

出處：https://theqoo.net/hot/2922160221

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