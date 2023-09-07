《保護者》鄭雨盛首度執導父喪期間仍趕拍 金南佶認「精神年齡低」與小17歲朴柔娜竟然意外合拍!

全球153個國家爭購版權瘋搶上映的《保護者》，是青龍影帝鄭雨盛出道30多年首部自導自演之作，故事敘述10年後出獄的秀赫（鄭雨盛 飾），在得知自己有個女兒後想回歸平凡的生活，與想妨礙他和傷害他家人的惡徒們展開對決的動作鉅獻！9月8日在臺上映！

鄭雨盛這次在《保護者》中，飾演一名為保護女兒奮不顧身的父親，而他也透露拍攝本作時，讓他感到最辛苦的是父親在他拍攝《保護者》的過程中去世了，但因為當時在趕拍，所以他只能為父親辦了簡單的喪禮後，又馬上回到片場拍攝動作戲，而這也讓鄭雨盛心想這樣真的沒關係嗎，度過一段煎熬的時間。出道20年的金南佶，接連參演有「清潭洞夫婦」之稱的李政宰、金南佶所執導的電影《獵首密令》和《保護者》，他透露兩人的執導方式大不相同，李政宰主要負責掌握大方向；鄭雨盛則會注意到連工作人員都忽略的部分，十分細膩。但金南佶也笑說兩位導演都讓他感到很疲憊，他表示：「在《保護者》拍攝現場時，雨盛哥要執導還要參演，一個人忙到不可開交！而我當時最後悔的是，不該再參演演員出身的導演所執導的電影，因為沒有逃跑的餘地啊！」



而對於會請金南佶參演本作的原因，導演鄭雨盛表示：「在選角過程中，因為有私交就更慎重了。在要給金南佶劇本時我也很苦惱，因為必須不帶私人情感，要以專業的角度去判斷才行。我從未和金南佶一起合作過電影，但私下很常見面，覺得他所擁有的天真爛漫很適合《保護者》中的角色！」而許多觀眾都覺得金南佶在《保護者》中看起來十分年輕，而且本作中與小17歲的朴柔娜飾演殺手拍檔，對於首度合作的默契，金南佶笑說：「因為我的精神年齡很低，朴柔娜的精神年齡很高，所以合作時沒有覺得不便的地方！朴柔娜一開始話不多，但在拍攝中期開始，我們倆就像朋友一樣相處得很好！」金南佶還爆料原本《保護者》劇本中有他和朴柔娜的愛情戲，他說：「但大家都覺得好像不太適合，雖然我自己有自信能克服年齡上的差距，但鄭雨盛導演要我別那麼有自信，後來我們就把這部分拿掉了！」



另外，朴星雄這次在《保護者》中的長髮造型也造成話題，他透露這是他親自向鄭雨盛提議的，因為想展現出更特別的反派角色，他說：「當我向鄭雨盛導演提議時，他對我說就試試看吧，但試裝那天我就後悔了，因為要接髮，一次要花4個小時的時間，頭皮很痛！」血脈賁張動作鉅獻《保護者》本週五9月8日在臺上映！



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