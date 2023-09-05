《人生勝利組》李鍾元戲約不斷，最新消息簽入The Black Label與朴寶劍同門

模特兒出身的演員李鍾元，今（5）有消息簽入知名音樂製作人Teddy經營的經紀公司THEBLACKLABEL（The Black Label）。

據韓媒《TVDaily》‎報導，李鍾元和THEBLACKLABEL簽約已進入最後階段，THEBLACKLABEL的工作人員與經紀人已開始支援李鍾元的活動。



THEBLACKLABEL是YG旗下子公司，由Teddy擔任代表，旗下歌手包括Zion.T、全昭彌與太陽，今年初與演員朴寶劍簽約引發演藝圈小轟動，如今再簽進李鍾元，演員部門增添了生力軍。



1994年出生的李鍾元為模特兒出身，2018年跨足戲劇圈後相當勤奮接演多部網路劇，2020年擔任《了解的不多也無妨，是一家人》配角始帶給大眾印象，去年主演《人生勝利組》（金湯匙）可以說開啟了演藝生涯高峰，今年已接演《夜晚盛開的花》‎躍升第一男主角，還一度接演《因為不想吃虧》（已辭演，由金永大出線），有機會連續搭檔李荷妮與申敏兒，今後還將和朴寶劍成為同門師兄。



李鍾元最新戲劇作品《夜晚盛開的花》‎預計在今年下半年推出，距離播出時間應不遠了。

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