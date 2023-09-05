【韓網熱帖】要求粉絲裝飾偶像待機室的國內頒獎禮

就是TMA頒獎禮（THE FACT MUSIC AWARDS）。 在app掛出各項裝飾package的價格，例如：花束和照片蛋糕要23萬韓元（2萬3千彩虹星代金券），橫幅、派對用品、玩具21萬韓元（2萬1千彩虹星），咖啡零食16萬韓元（1萬6千彩虹星）。

因為是新聞媒體主辦的頒獎禮，所以藝人陣容也很強。 賺粉絲錢的方法真是花樣百出啊...



韓國網友評論：

1. ？？ 這些為什麼要粉絲來做？

2. 根本是宰人啊

3. 在發什麼大瘋

4. 偶像是乞丐嗎？ 為什麼叫他們乞討

5. 哇，偶像粉絲一說不想搞那些投票頒獎的東西，他們就想出這個無法拒絕的點子，新穎到令人想流淚kkkᅲᅲᅲᅲᅲ

6. 據我所知，那個彩虹星如果不用現金購買的話很難積累，要安裝奇怪的遊戲app並打到很高級，然後加入保險、購買物品、加入會員等等，而且積累得很慢...

7. 在電視台工作時最討厭的就是裝飾待機室，現在這都想免費做了啊

8. 哇以後是不是還要根據粉絲花錢多少來安排不同的待機地點啊，比如室內單獨待機室、室內N團共同待機室、室外帳篷集體待機室？ kkk

9. 瘋了嗎，演出陣容那麼好，而且因為是媒體頒獎禮，歌手們連酬勞都不收也會全副打扮出演，還非要賺粉絲這點錢，真惡心

10. 了不起~這點錢也要賺的話，倒是好好付給人家出演費啦

11. 如果有發瘋奧運會，一定是冠軍

12. 擤鼻子都不用抬手

13. 好像在把藝人神格化一樣，雞皮疙瘩kkk以後是不是要還擺供品、建神殿啊;;

14. 如果偶像本人知道他們把粉絲當傻子，也會生氣吧..

15. 在吸粉絲骨髓這方面真的很有創意，完全是人質劇

16. 不能在這種地方花錢，還不如多聽聽串流、多買張專輯，對偶像還更有幫助一些

出處：https://theqoo.net/hot/2919029139

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