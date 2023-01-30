朴寶劍與YG旗下獨立音樂品牌「The Black Label」簽約，與太陽、Zion.T同屬一家〜

演員朴寶劍自離開原本的經紀公司後，動向備受矚目，而今日稍早也宣布，他已確定與YG旗下的獨立音樂品牌「The Black Label」簽訂專屬契約，日後將有著更多元化的發展，朴寶劍是否有機會一圓出道時的歌手夢了？

「The Black Label」在1月30日公開了與朴寶劍簽訂專屬合約的消息，朴寶劍在2011年透過大螢幕電影《盲證》出道，乾乾淨淨的清純外型以及對角色的消化能力優秀而備受矚目，接著他也在電視劇《記得你》《請回答1988》《男朋友》《雲畫的月光》等等表現可圈可點，當然也有大螢幕作品如《儲物櫃女孩》《永生戰》等，嘗試多元演出，每一個角色也總是引發話題討論。



特別是在《請回答1988》中飾演的圍棋手崔澤，個性萌呆又溫吞無害的樣子，在當時引發了不小的旋風，令朴寶劍知名度大開，接下來在《雲畫的月光》中的世子一角也令人感受到他古裝扮相的帥氣。而近期朴寶劍與新公司簽約，接下來的活動也備受期待，他所主演的電影《Wonderland》將在近期上映，而新的電視劇《您辛苦了》也將與IU合作，也是令粉絲們相當關注的焦點。



「The Black Label」表示能夠與在韓國海內外具有超大影響力的演員朴寶劍簽約相當於快，也將利用最大的優勢支持朴寶劍繼續在全世界發光，發揮其更多魅力與才能。「The Black Label」是YG創意總監TEDDY設立的經紀公司，旗下有藝人太陽、全昭彌、Zion.T、Alti、Lauren、Vince、Brian Chase、Ellagros等。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞