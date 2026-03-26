李棟旭化身出軌男？鄭有美、全少妮、李鍾元有望加入《Love Affair》，上演火辣大尺度四角戀情

尺度竟然可能超越《夫婦的世界》？！這組超強卡司與火辣四角戀設定，大家是不是都迫不及待想看會有多瘋狂？

《Love Affair》是曾創下有線電視史上最高收視的《夫婦的世界》導演毛完日的新作。劇情圍繞一對原本擁有穩定工作與幸福婚姻的夫妻展開，卻因突如其來、如同交通事故般的致命戀情而走向破局。雖然設定與《夫婦的世界》有些相似，但據傳劇情尺度與發展將更加大膽、突破。



目前公開的主演陣容包括李棟旭、鄭有美、全少妮與李鍾元（李鐘圓），超強卡司讓觀眾期待值爆表！不過，由於劇組尚未完全確認最終名單，仍有部分角色尚待官宣。

李棟旭有望飾演「金智勳」，原本擁有穩定工作與幸福婚姻，卻因一場如車禍般的致命愛情陷入人生危機。鄭有美將飾演金智勳的妻子，面對丈夫外遇與婚姻危機，她的生活陷入混亂。李棟旭要挑戰「出軌男」嗎？他的情感表現將成為觀眾最期待的看點之一。



全少妮有望飾演建築師「孔厚景」，在前往西班牙馬德里的途中邂逅金智勳，兩人一見鍾情並陷入瘋狂熱戀。最終，她因無法控制對金智勳的情感，為追尋愛情再次回到如地獄般的韓國。李鍾元則有望飾演孔厚景的戀人李大熙，面對與原本以結婚為目標的戀人之間的裂痕，為這場激情愛情劇注入強烈的戲劇張力。



《Love Affair》由《Misty》、《夫婦的世界》毛完日導演執導，《婚禮大捷》河秀真編劇執筆，預計今年上半年開拍，並將包含西班牙海外取景。製作公司為 FNC Story。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞