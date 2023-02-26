《人生勝利組》李鍾元晉升男一號！新劇《夜晚盛開的花》扮演God完美男搭檔產後回歸李荷妮

在《人生勝利組》（金湯匙）和陸星材因為金湯匙交換人生的李鍾元，最新消息要晉升男一號啦！搭檔還是正值事業高峰且即將產後回歸的《One the Woman》李荷妮。

MBC全新電視劇《夜晚盛開的花》是部講述一到夜晚就翻牆而出的15年守節寡婦「如花」，和四大門內所有人都垂涎的神秘男從事官「秀浩」，翻牆越線的「蒙面夫妻雙重生活」。

李鍾元將飾演禁衛營從事官「朴秀浩」，擁有出色的武藝實力，頭腦又聰明完全是「朝鮮版God完美男」，在遇見蒙面寡婦如花（李荷妮 飾）之後捲入意想不到的事件，毫無意思誤差的人生產生劇變。朴秀浩一角原本因為害怕失去珍貴之人，所以努力的不與任何人建立特別關係，卻因為膽大的如花，不知不覺跨越了自己設下的界線，是個有反轉魅力的角色



李鍾元自演出《了解的不多也無妨，是一家人》就開始嶄露頭角，這幾年演出《機智的醫生生活2》與《人生勝利組》，知名度躍升。他在《人生勝利組》飾演「黃泰勇」一角受好評，曾被某日刊評選為2023年最佳新星十人之一，如今很快就要在《夜晚盛開的花》晉升男一號大展魅力（有一說《人生勝利組》是雙男主，但不可否認新戲重要程度肯定會增加）。



‎李荷妮先前已確認出演《夜晚盛開的花》，因為是產後回歸之作，特別受到矚目。該劇以下半年播出為目標，正在加緊製作中。



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