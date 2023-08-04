申敏兒新劇男主是他！搭檔《金湯匙》李鍾元主演《她的私生活》編劇新作《因為不想吃虧》

據韓媒，演員李鍾元被選為新劇《因為不想吃虧》主演，將與申敏兒一起呈現浪漫喜劇。

《因為不想吃虧》是一部浪漫喜劇，講述因不想吃虧而假結婚的女生，與不想給人造成損失成為假新郎的男生之間的搞笑故事，由tvN《她的私生活》編劇金慧英執筆。

此前，申敏兒已確定飾演女主角「孫海英」（音），沒能得到媽媽完整的愛、前男友劈腿結婚、在公司也因為未婚而無法享受福利，不論在家庭、戀愛還是工作中都屢吃屢虧。 為了不再吃虧，決定與便利店工讀生舉辦婚禮。



李鍾元飾演男主「金志旭」（音），在便利店做夜間兼職，被附近住戶稱為「市民警察」和「義人」，個性誠實、對於需要幫助的人無法漠視不管，堪稱天使工讀生。 遇到最糟糕的常客孫海英之後，接到了「奇怪的求婚」。



李鍾元2018年於網劇《面向未來的事實》首次亮相，之後陸續出演了《了解的不多也無妨，是一家人》、《非常校護檔案》、《機智醫生生活2》等作品。



去年憑《金湯匙》獲得MBC演技大賞男新人獎，成為大眾矚目的對象。 目前正拍攝MBC劇集《在夜晚開放的花朵》，預計明年播出。



《因為不想吃虧》預計明年通過tvN公開。

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