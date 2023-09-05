f(x) 出道14週年！Victoria（宋茜）跳《Hot Summer》引發熱烈討論，網友：「是我的青春」

今日（5日）是 f(x) 出道14週年的日子。

Victoria（宋茜）也在 SNS 上傳跳了《Hot Summer》的影片，這也讓網友紛紛直呼：「我的青春」、「姊姊還是好漂亮」、「哭了～我還記得國小一年即在電視前面看他們跳這首歌」、「出道14週年快樂」、「我們f(x) 的隊長啊」、「時代的眼淚」等等。

而 Luna 也發文：「Luna和 f(x) 見面14週年的日子，我會成爲不是別人想要的Ｍ而是堅持走自己夢想的道路的誠實而有深度的藝人。MeU一直都很感謝你們，我愛你們。」





f(x) 在2009年9月5日以首張數位單曲《LA chA TA》正式出道，之後陸續發行《NU ABO》、《皮諾丘Danger》、《Hot Summer》、《Electric Shock》和《4 Walls》等歌曲，展現出他們獨特、優異的風格，也都有非常好的成績，但之後就進入無限的空白期，長達4年多沒有出新專輯。



之後，Victoria、Amber及Luna先後於2019年合約到期後離開公司，而 Krystal 也在2020年約滿離開。Victoria 在中國進行多樣的活動，Amber 在今年也出演中國綜藝節目《乘風2023》，Krystal 也作為演員活躍中。

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