《人生胜利组》李钟元戏约不断，最新消息签入The Black Label与朴宝剑同门

模特儿出身的演员李钟元，今（5）有消息签入知名音乐制作人Teddy经营的经纪公司THEBLACKLABEL（The Black Label）。

据韩媒《TVDaily》‎报导，李钟元和THEBLACKLABEL签约已进入最后阶段，THEBLACKLABEL的工作人员与经纪人已开始支援李钟元的活动。



THEBLACKLABEL是YG旗下子公司，由Teddy担任代表，旗下歌手包括Zion.T、全昭弥与太阳，今年初与演员朴宝剑签约引发演艺圈小轰动，如今再签进李钟元，演员部门增添了生力军。



1994年出生的李钟元为模特儿出身，2018年跨足戏剧圈后相当勤奋接演多部网路剧，2020年担任《了解的不多也无妨，是一家人》配角始带给大众印象，去年主演《人生胜利组》（金汤匙）可以说开启了演艺生涯高峰，今年已接演《夜晚盛开的花》‎跃升第一男主角，还一度接演《因为不想吃亏》（已辞演，由金永大出线），有机会连续搭档李荷妮与申敏儿，今后还将和朴宝剑成为同门师兄。



李钟元最新戏剧作品《夜晚盛开的花》‎预计在今年下半年推出，距离播出时间应不远了。

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