少女時代「全能女神」秀英宣布10月15日登台甜炸會粉！

迫不及待想見「My Muse」秀英女神！少女時代成員之一的秀英，將於10月15日（日）晚間6點在台北國際會議中心TICC舉辦《SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI》，成為少女時代成員中，繼太妍與俞利之後，2023年第三位單獨來台的成員。

擁有超完美比例以及107公分大長腿的秀英，站在舞台上總是散發女神光采。從幼年時期就出道的秀英，擁有無數的舞台表演經驗，舞台上載歌載舞的魅力早已不在話下，但她自己更不斷設定新目標，為了更努力往戲劇方面發展，由原本的SM經紀公司改簽入SARAM公司，只為挑戰更多元更豐富的角色與題材。



從電視劇《如實陳述》中擁有超強記憶力的刑警車秀英，《Run On奔向愛情》中的體育經紀公司代表徐丹雅，《說出你的願望》中的溫柔護理師徐妍珠，到近期剛播畢並好評不斷的人氣韓劇《陌生人》中爽朗直率的女警金珍熙，秀英的每一個角色都深植人心，也讓大家看見她許多不同的面相，以及越來越純熟的演技。



時常透過SNS與粉絲互動的秀英，最近也分享自己正如火如荼的為一系列的「My Muse」見面會準備中，而從首爾、橫濱、大阪、曼谷等場次之後，10月15日的最終場將來到台灣與SONE（官粉名）見面，讓大家一起在台北見證，為秀英女神這一系列的完美演出畫下句點！《SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI》將於9月10號14：10在全台ibon機台及網站啟售，秀英也為大家送上滿滿福利，詳細活動資訊也請參考執行力整合行銷官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/executiontw/ 。



＊演出資訊

《SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI》

演出日期：2023年10月15日（日）18：00

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出場地地址：台北市信義區信義路五段1號

售票日期及時間：2023年9月10日 (日) 14：10

售票系統：全台ibon機台及網站（網站建置中）

票價：A區$5,200 / B區$4,600 / C區$3,900（全區對號入座）

粉絲福利：台灣限定小卡組/全場Hi-Bye/團體合照（20人一組）/團體合照（10人一組）/親筆簽名海報/親筆簽名拍立得

主辦單位：執行力整合行銷、D-SHOW

協辦單位 : 映礫娛樂

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