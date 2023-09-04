实现TOMOON愿望，ONEUS亲身大跳TikTok近2700万次「ERASE ME」！

韩国最宝贝可爱的「动物系男团」ONEUS，五位人气阳光成员抒浩、LEE DO、建熙、焕雄与XION，於9/2来台举办「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」！拥著大势之姿的他们，自出道以来便深受TOMOON（官粉名）喜爱，自昨天中午抵达桃机，随即遇到媒体与粉丝驻足等候，亲切的他们立刻频频挥手展现天花板级亲和力，帅气脸蛋下笑容始终没停过，让特别前来接机的粉丝开心不已！

透过作品与社群互动，让ONEUS格外跟粉丝亲近，每位成员还被粉丝制订了俏皮的动物图腾象徵，例如松鼠的抒浩、小鸡的LEE DO、兔子的建熙、老虎的焕雄以及汪汪的XION，加上最新的第九张迷你专辑「PYGMALION」主打曲「ERASE ME」，至今已在TikTok累积点击率近2700万次，当然ONEUS没让粉丝失望，超人气的「ERASE ME」直接跳好跳满，超珍贵的视觉享受，让台下粉丝尖叫到直接沙哑！成员焕雄带头直接用字正腔圆的中文说：「终於我们ONEUS来到台北了，台北的TOMOON你们想我们了吗？请给我们大声欢呼！」，还加码用到地台语说：「TOMOON达给厚！哇系焕雄！（TOMOON大家好！我是焕雄！）」，而建熙则说：「我真的吓了一大跳，大家的尖叫声真的太大声了，刚刚登场时就很大声，我们开始唱歌又变得更大声，我们走到前面，大家的声音又变得更大声了！但最让我吓一跳的是，我们的TOMOON跟著一起唱时，你们的发音非常的标准！」。



除了亲自与台下所有「TOMOON」甜宠互动，ONEUS诚意满满，一连演唱了「Bring it on」、「COME BACK HOME」、「Intro : Who got the Joker」、「Full Moon」、「ERASE ME」、「Unforgettable」、「STUPID LOVE」、「Skydivin」、「Red Thread」、「Youth」、「Halley's Comet」、「Intro : EDEN」、「Same Scent」、「月下美人 : LUNA」、「LIT」、「BLACK MIRROR」、「No diggity」等人气好歌，让整个活动从开始到结束都毫无冷场，当落下最后一首歌，并表演完成后，ONEUS还是超级舍不得「TOMOON」不停大喊ENCORE，又再次现身舞台，并加码演唱了「Life is Beautiful」与「Last Song」两首歌，洋洋洒洒二十首作品，毫无保留送给阿 在场破千名粉丝，让大家都觉得不虚此行！



这次「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」，ONEUS五个大男孩超开心，除了近距离与粉丝携手记录这一刻外，最感动莫过於当中不少比铁粉还铁的「金牌粉」也到了现场，其中还有是从ONEUS出道第一天便支持至今的粉丝，五年光景下，粉丝也从小国三到现在已是大学生，从以前是拿父母给的零用钱来支持ONEUS，这次却是用自己一步一脚印打工来的钱支持他们，无疑也为这场活动增添了小小的温馨！最后ONEUS同时透露，要把大家满满的祝福全部带走，并承诺未来会推出更多好的作品，成功举办完活动后，ONEUS离台班机不公开。

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