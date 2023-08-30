AB6IX前成員林煐岷solo出道，網友出動卡車示威：「酒駕的人當素人就好」

林煐岷2020年爆出酒駕退出AB6IX，三年後捲土重來solo出道受到民眾反彈。
林煐岷當年6月被踢爆酒駕遭警方吊銷駕照，形象一落千丈，林煐岷決定退出AB6IX，AB6IX從此變四人體制。四個月後林煐岷入伍服役，去年5月退伍後開了個人IG帳號和粉絲交流，而本月29日正式solo出道，其酒駕後一連串的行動被批判是「利用軍隊洗白」、「把入伍當作反省」。更引來爭議的是，林煐岷從未與經紀公司Brand New Music解約，經紀公司這陣子替他宣傳時，曾疑似「手滑」誤發了AB6IX官方IG。
在林煐岷solo出道當天，有網友發起卡車示威以抵制Brand New Music與林煐岷，向Brand New Music提出的質疑有三：一、為什麼把犯罪分子呈現給公眾？二、為什麼解散、放著現役團體不管？（編按：解散應指BDC）三、帳號管理出錯為什麼裝不知情？
brand new music 음주운전 범죄자를 무한 감싸는 회사가 되겠습니까?임영민의 브랜뉴뮤직 활동을 무한 보이콧하겠습니다.— Krina (@Krina_0304) August 29, 2023
1.왜 범죄자를 대중에게 공개합니까?
2. 왜 현역그룹들을 해체,방치 합니까?
3.계정을 운영 실수 왜 모른척 합니까?#브랜뉴뮤직 #임영민 #음주운전 #라이머@BIGRhymer @BN_Music pic.twitter.com/D3zNy28Htd
發起的網友表示Brand New Music既然要繼續支援酒駕犯罪的林煐岷，讓他厚顏無恥的傷害AB6IX粉絲，還讓他solo並開設IG，「公司和林煐岷一起爛好了」，並強調「酒後駕駛的人只要當一個素人就好」。
임:임영민 음주운전— Krina (@Krina_0304) August 29, 2023
영:영원히 지우지 못할 죄명
민:민폐는 한번이면 충분하다
무능한 회사 Brabdnewmusic
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무량한 범죄자 임영민#브랜뉴뮤직 #임영민 #음주운전 #라이머 @BIGRhymer @BN_Music pic.twitter.com/gPmmpPLVfK
據說卡車司機同樣也反對酒駕行為，自主多行駛1小時。而韓媒紛紛報導此事，其中有媒體把林煐岷與同樣酒駕金賽綸、GILL等人並列，痛批不管這些藝人不管用何種方式回歸，大眾只會越來越反感KoreaStarDaily。
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