BDC今發行最後一首歌〈Rest〉後正式解散，成員親自作詞作曲「只是畫下休止符暫別」

由金施勲、洪性準、尹晶煥組成的三人男團BDC，今（26）日發行最後一張數位單曲〈Rest〉（쉼표，休止符）後正式解散。

‎本月18日，BRAND NEW MUSIC宣布與旗下男團BDC解約。BDC成軍僅短短4年，再加上上半年才參與競演節目《PEAK TIME》又拉高了知名度，讓許多粉絲Fine與節目觀眾相當不捨。今日，BDC發行了最後一首歌作為與粉絲的告別，亦正式結束BDC所有活動，即解散。



〈Rest〉是BDC最後一首歌，也是獻給粉絲的粉絲頌，想對出道至今一直陪伴在BDC身邊一起哭一起笑的粉絲表達感謝，全體成員金施勲、洪性準、尹晶煥都參與了作詞，金施勲與洪性準也參與作曲，別具意義。「我們的記憶似乎混亂了／沒有時間準備便到來的離別／不知道該如何是好／我的話會傷害你嗎」〈Rest〉歌詞開頭便向粉絲表達歉意，但表示現在只是「畫下休止符的時候」，無論如何一定會再見面，「因為是命運」。



「向還有很多不足的我／總是伸出手的你」、「謝謝你們成為美麗的花包圍著我」、「再見再見現在／現在是畫下休止符的時候」，BDC官方社群先前發布成員寫下的手寫字就是歌詞內容，句句令人不捨。



BDC發行〈Rest〉歌曲同時發布了特別MV，MV剪輯了這些年BDC的活動影像以及為了〈Rest〉拍攝的演唱畫面，粉絲不捨留言（節錄）：

「絕對不是句號是逗號而已（韓文歌名亦有逗號之意），不管未來在你們面前是什麼路，我們都會一直陪你們到最後，辛苦了BDC。」

「謝謝施勲、性準、晶煥，你們3個都做得很好，4年前就看著你們這趟旅程，我知道它不會就此結束。我希望你們都知道自己未來一定會更好，由衷祝你們未來的事業，追求你們的熱情……愛你們3個 :)♥」

「聽了看了這部MV讓我很心痛，還是無法放你們走。對不起沒好好愛你們保護你們，讓你們多留一下子，祝福你們在未來的道路上一切順利。你們都才華洋溢，無庸置疑會做得很好。謝謝你們這5年來的勤奮，請不要停歇。我愛你施勲♥ 我愛你性準♥ 我愛你晶煥♥」

「真的辛苦你們了，歌曲太好聽了，聽到都流淚了（哭），我們成為Fine度過的時光非常幸福，謝謝♥」

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