AB6IX前成员林煐岷solo出道，网友出动卡车示威：「酒驾的人当素人就好」

林煐岷2020年爆出酒驾退出AB6IX，三年后卷土重来solo出道受到民众反弹。

林煐岷当年6月被踢爆酒驾遭警方吊销驾照，形象一落千丈，林煐岷决定退出AB6IX，AB6IX从此变四人体制。四个月后林煐岷入伍服役，去年5月退伍后开了个人IG帐号和粉丝交流，而本月29日正式solo出道，其酒驾后一连串的行动被批判是「利用军队洗白」、「把入伍当作反省」。更引来争议的是，林煐岷从未与经纪公司Brand New Music解约，经纪公司这阵子替他宣传时，曾‎疑似「手滑」误发了AB6IX官方IG‎。



在林煐岷solo出道当天，有网友发起卡车示威以抵制Brand New Music与林煐岷，向Brand New Music提出的质疑有三：一、为什么把犯罪分子呈现给公众？二、为什么解散、放著现役团体不管？（编按：解散应指‎BDC‎）三、帐号管理出错为什么装不知情？



发起的网友表示Brand New Music既然要继续支援酒驾犯罪的林煐岷，让他厚颜无耻的伤害AB6IX粉丝，还让他solo并开设IG，「公司和林煐岷一起烂好了」，并强调「酒后驾驶的人只要当一个素人就好」。



据说卡车司机同样也反对酒驾行为，自主多行驶1小时。而韩媒纷纷报导此事，其中有媒体把林煐岷与同样酒驾金赛纶、GILL等人并列，痛批不管这些艺人不管用何种方式回归，大众只会越来越反感‎KoreaStarDaily‎。

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