【韓網熱帖】《MOVING 異能》作者姜草偏愛Disney+的原因

《MOVING 異能》原著作家姜草28日接受採訪表示不喜歡某些OTT的倍速播放功能，而Disney+不提供這一服務。 姜草認為創作者安排的節奏自有其意圖，他本人也訂閱了8個OTT且都會看，但仍對於某些人用1.5倍速看劇表示無法理解，自嘲是屬於舊時代的人。 姜草還認為Disney+的更新模式很棒，即是一次性先公開7集，然後每周公開2集，感覺就像每週上映一部電影：這週是鬥植和美賢的電影，下週是洙源和智熙的電影。



此外，姜草也提到製作真人版劇集時最重視的是「一定要有趣」。 姜草認為故事中最重要的是人物，希望觀眾耐心看完每個人物的敘事，而在這個缺乏耐心的時代，唯一能抓住觀眾走到結尾的，唯有「有趣」。





韓國網友評論：

1. 我也討厭倍速看劇

2. 倍速的話好像看了又好像沒看，根本不想嘗試

3. 倍速看有何意義？ 就好像在YouTube看解說版就以為看完整部電影

4. 倍速只是跟著劇情走，但這並非全部，演員傳達的感情、音樂、嗓音等全部丟掉了

5. 除了網課沒有倍速過...

6. 倍速看劇無法融入，乾脆看YouTube解說版啦

7. 也許我老了，看不了加速的kkk

8. 暈，倍速這件事我連想都沒想過

9. 倍速的話嗓音也會變吧？ 單是這一點就無法融入了...

10. 已經到了連一集劇都無法原速看完的世界嗎... 刺激太強了...

11. 都說常看短影音傷腦子，看來是真的

12. 我不能沒有倍速，不加快就看不下去

13. 劇終之後一口氣追就想快點看完，所以會1.5倍速kkk

14. 倍速看也能看懂，就像速讀一樣

15. 有些劇不想融入、只想快點了解劇情，跟網課沒太大區別... 如果沒有倍速，這類作品連看都不會看

16. 好奇內容但又覺得無聊就會倍速... 不加快的話無法集中註意力

17. 我想快點看下集，所以都1.5倍速。 現在都有字幕不怕跟不上（台詞），雖然可能錯過細節，但遇到好戲份還是會正常速度複習一遍，所以無所謂

18. 不只韓國用倍速功能，全世界的趨勢都這樣，沒辦法

19. 好作品就原速看，週末劇之類就倍速

20. 我不用Disney+就是因為沒有倍速...

21. Disney+可能看到這採訪就去開發倍速了，因為發現了只有他們沒有的功能

出處：https://theqoo.net/hot/2911225423

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